Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle petrol fiyatlarında olağanüstü bir dönemden geçiliyor. Dün brent petrolün varil fiyatı önce 131 dolara çıktı, ardından ise 111 doların altını gördü.
Bu hızlı değişim sebebiyle dün önce benzine 0.79, motorinin litre fiyatına ise 2.25 lira zam yapıldığı açıklandı. Petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle bu zamlar akşam saatlerinde iptal edildi.
Petrol yeni güne ise yükselişle başladı. Bu sabah itibarıyla brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.5 artarak 115 dolara yükseldi.
Dün yaşanan sert düşüşte savaş nedeniyle daralan arzın yeniden artacağı yönündeki beklenti etkili oldu. Irak yönetimi OPEC+'da karar verilmesi durumunda petrol üretimini artırabileceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de benzer şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üretimini artırmaya hazır olduğunu bildirdi.
ABD VE AB'DEN ADIMLAR
ABD Rus petrol ve gazının alımını yasaklarken, AB de Rus fosil yakıtları alımını durdurabilmek için bir plan hazırladı. Rus petrolünün uluslararası piyasalardan tamamen çekileceğine yönelik endişelerle petrolün varil fiyatında sert yükseliş yaşanmıştı.
Tabii üretici ülkeler petrol arzını artırabileceklerini açıklasa da henüz ortada OPEC veya OPEC+ tarafından alınmış kesin bir karar yok. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde üretici ülkelerden gelebilecek açıklamalar dikkatle takip edilecek.
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