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Petrol fiyatındaki yükseliş yüzde 10'u aştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol fiyatı ve arz miktarı konusunda yakında anlaşmasını beklediğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı da sorunun çözüme ulaşması çağrısında bulundu. Bunun üzerine bugün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 11 yükseldi

02.04.2020 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
petrol fiyatı
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump Rusya ve Suudi Arabistan arasında devam eden 'petrol fiyatı savaşının' yakında sona ermesini beklediğini açıkladı. Beyaz Saray'daki basın toplantısında İki ülkenin liderleriyle görüştüğünü belirten Trump taraflar arasında önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir anlaşma imzalanmasını beklediğini belirtti. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise petrol piyasasındaki zorlukların çözülmesi için üretici ve tüketicilerin bir çözüm bulması gerektiği çağrısında bulundu. 

Bu açıklamaların üzerine bugün, Brent petrolün varil fiyatında yüzde 12'yi aşan bir artış yaşandı. Petrolün varil fiyatı böylece 27.72 dolara yükseldi. 

Son dönemde koronavirüs salgını sebebiyle biraz geri planda kalsa da petrol arzı konusundaki anlaşmazlık küresel ekonomideki belirsizliğe güçlü bir katkıda bulunuyor. Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ülkeleri düşen talep nedeniyle arz kesintisine gitme kararı almış, Rusya ise bu karara uymayacağını açıklamıştı. 

YÜZDE 56'LIK DÜŞÜŞ

Bunun üzerine OPEC ülkeleri arz konusundaki limitleri kaldıracağını açıkladı ve bu anlaşmazlık 'kim düşük petrol fiyatlarına daha uzun süre dayanabilir' yarışına döndü. Halihazırda koronavirüs salgınıyla uğraşan petrol üreticisi ülkelerin bu sebeple maliyelerinde bozulma yaşanabileceği endişesi yükseldi. 

Son yükselişe rağmen Brent petrolün varil fiyatı 2020 genelinde yüzde 56 düşmüş durumda.  

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