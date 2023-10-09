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İsrail'de yaşanan çatışmaların ardından piyasalarda önemli bir hareketlilik yaşandı.

Krizin uzun sürmesi ve hatta farklı ülkelere yayılma ihtimali özellikle petrol fiyatlarında sıçramaya yol açtı. Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde yüzde 3.4 yükselerek 87.4 doları aştı.

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Petrol fiyatları Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin başlamasıyla 120 doların üzerine çıkmış, ancak talebe yönelik endişelerle bu yılın mayıs ayında 71 dolara kadar gerilemişti. Opec+'ın üretim kısıntısı kararlarının da etkisiyle bu tarihten itibaren petrol fiyatlarında, inişli çıkışlı dönemler yaşanmasına rağmen genel trend yukarı yönlü olmuştu.

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Eylül sonundan bu yana ise Fed'in beklenenden uzun süre sıkılaşmaya devam edeceğine yönelik ihtimalin fiyatlanmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 2 haftalık süreçte 94 dolardan 84 dolara kadar gerilemişti.

Analistler hafta sonu Hamas'ın saldırısıyla başlayan süreçte gözlerin bölgeye çevrildiğini, olası İsrail-İran geriliminde Hürmüz Boğazı'ndaki petrol ticaretini aksatabilecek gelişmeler yaşanabileceği için piyasaların gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti.

DOLARDA YÜKSELİŞ

İsrail'de yaşanan çatışmaların ardından ilk işlem gününde özellikle gelişmekte olan para birimleri zayıflarken ABD Doları neredeyse tüm önemli para birimleri karşısında güçlendi. Dolar endeksi yüzde 0.3'lük yükselişle 106.4 seviyesini aştı.

Yurt içinde geçen haftayı 27.61'den tamamlayan dolar/TL de düşük hacimli piyasada 28'in üzerini görerek rekor kırarken sabah saatlerinde 27.70 civarında dengelendi.

ALTIN YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Son gelişmelerin bir etkisi de altın fiyatlarında görüldü. Altının ons fiyatı ABD tahvil getirilerinin 16 yılın zirvesine çıkmasıyla geçen hafta perşembe günü 1.820 dolara gerilemiş haftayı 1.830 dolardan tamamlamıştı. Geleneksel olarak güvenli liman olarak görülen altına bugün itibarıyla talebin artmasıyla altının ons fiyatı yüzde 1'lik yükselişle 1.850 doları aştı.

Yurt içinde ons fiyatındaki artış kurdaki yükselişle birleşince altın fiyatlarında daha hızlı bir artış görüldü. Geçen haftayı 1.625 liradan tamamlayan gram altın haftanın ilk işlem gününde 1.651 liraya çıktı.

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