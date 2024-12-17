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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Petlas'tan Abdülkadir Özcan açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Petlas Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Abdülkadir Özcan açıklaması

        Önceki günlerde THY seferinde tartışma görüntüleri ortaya çıkan Abdülkadir Özcan ile ilgili Petlas'tan yeni bir açıklama geldi. AKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan imzasıyla yayımlanan açıklamada, "13 Aralık'ta yaşanan münferit durum üzerine 16 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Abdülkadir Özcan, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki 10 milyonda bir olan hissesini devretmek suretiyle hem yönetim kurulu üyeliğinden hem de Petlas dahil olmak üzere tüm AKO Grup şirketlerindeki görevlerinden resmi olarak ayrılmış bulunmaktadır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:49
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        Petlas'tan Abdülkadir Özcan açıklaması
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        Geçtiğimiz günlerde THY uçağında yaşanan bir olay ile gündeme gelen lastik üreticisi Petlas'tan yeni bir açıklama geldi.

        13 Aralık 2024 tarihinde THY'nin Dubai-İstanbul seferinde 'business' uçan Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, karşısındaki kişiye, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım! Ben Türkiye'yi satın alırım! Gel buraya lan!" diye yüksek sesle bağırmıştı. Yolcularda tedirginlik yaratan olay, yine başka yolcular tarafından kamerayla kaydedildi.

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        Yaşanan olay sonrası THY tarafından 'kara listeye' alınan Özcan, Petlas'taki yönetim kurulu üyeliğinde de azledilmişti.

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        'HİSSELERİNİ DEVRETTİ, RESMİ GÖREVLERİNDEN AYRILDI'

        Konuya ilişkin Petlas cephesinden son açıklama ise AKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan'dan geldi.

        Özcan, "Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortağı Abdülkadir Özcan’ın şahsı değil, Abdülkadir Özcan Otomotiv Lastik San. Tic. A.Ş.’dir. Kendisi hiçbir dönem Petlas ya da diğer grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunmamıştır. Şirketin yönetimi ve kararları belli bir ölçeğe ulaşmış her şirkette olduğu gibi yönetim kurulu ve icra kurulu aracılığıyla yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

        Abdülkadir Özcan'ın şirketteki resmi görevlerinden ayrıldığını belirten AKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, "13 Aralık’ta yaşanan münferit durum üzerine 16 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Abdülkadir Özcan, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki 10 milyonda bir olan hissesini devretmek suretiyle hem yönetim kurulu üyeliğinden hem de Petlas dahil olmak üzere tüm AKO Grup şirketlerindeki görevlerinden resmi olarak ayrılmış bulunmaktadır. Ülkemiz için değer yaratmak vizyonuyla çıktığımız bu yolda yüce milletimize ve değerlerimize duyduğumuz saygı nedeniyle bu kararı almış bulunmaktayız. Markamızın böyle bir konuyla yan yana getirilmesinden duyduğumuz üzüntüyü belirtir, Petlas isminin her zaman olduğu gibi markamıza yakışır güzel projelerle anılmaya devam etmesi için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek isteriz" açıklamasında bulundu.

        KURUCUSU İLE AYNI İSMİ TAŞIYOR

        THY uçağında yaşanan olay sonrası bazı yayın organlarında, olayın baş aktörü Abdulkadir Özcan'ın, Petlas'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğuna yönelik yanlış bilgiler içeren haberler yer almıştı.

        İşin aslı ise, THY uçağında olay çıkaran Özcan, şirketin kurucusu olan dedesi ile aynı adı taşıyor.

        1955 yılında ticaret hayatına başlayan Abdulkadir Özcan tarafından kurulan Abdulkadir Özcan A.Ş (AKO Grup), 2005 yılında yerli lastik üreticisi Petlas'ı satın aldı. AKO Grup bünyesinde Sumitomo Rubber AKO Türkiye, AKO Akü, AKO Jant ve AKO Lastik Kaplama’dan oluşan 5 büyük ölçekli fabrikası, 30'un üzerinde marka bulunuyor.

        Abdulkadir Özcan'ın vefatının ardından AKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı görevini Mustafa Özcan yürütüyor.

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