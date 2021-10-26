Pes artık! Scooter ile yük taşıdı

DHA

Fatih'te kaldırımdan ilerleyen ve scooterın direksiyonuna poşetler asarak yük taşıdığı için bir kişiye toplamda 458 lira para cezası uygulandı.

DHA'da yer alan habere göre sürücü, "Bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Tramvay kalabalık olduğu için binmek istemedim. Araçlar sıkıştırmasın diye kaldırımdan gittim. Bundan sonra yolun kenarından gideceğim" dedi.

"TERS YÖNE GİTTİĞİM İÇİN CEZA MI YAZILIYOR?"

Yine Fatih'te kaldırımdan gittiği için ceza kesilen bir sürücü de, "Niye durdurdular bilmiyorum. Ters gittiğim için ceza mı yazılıyor? Ne cezası? Daha önce de kullanıyordum ceza yoktu" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA DENETİM

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde yapılan denetimlerde, scootere iki kişi binenler ve kaldırımda scooter kullananlara cezai işlem uygulandı.

"CEZADAN HABERİM YOK"

Kaldırımda scooter kullandığı için ceza uygulanan sürücü "Ben zaten duracaktım. Onun için geldim. Kaldırımda kullanmanın yasak olduğunu biliyorum. Cezadan da haberim yok" dedi.

"ADADA SERBEST"

Heybeliada'da yaşadığını ve orada kaldırımda scooter kullanmanın yasak olmadığını söyleyen bir sürücü ise " Ben burada yaşamıyorum. Adada yaşıyorum. Orada UKOME kararı var. Serbest" diye konuştu.

KADIKÖY'DE DENETİM VARDI

Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki denetimlerde durdurulan kişilere de cezai işlem uygulandı.