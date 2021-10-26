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Kaldırımdan giden, yük taşıyan scooter kullanıcılarına ceza yağdı

Elektrikli scooterların kullanımına yönelik bazı kuralların getirilmesinin ardından polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Son olarak Fatih'teki denetimlerde elektrikli scootera yolcu bindirenler, yaya yolunda ilerleyenler ve yük taşıyanlar tek tek durduruldu. Bazı scooter kullanıcıları polis ekiplerini gördüklerinde yolunu değiştirdi. Durdurulan kişilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca elektrikli scooter ile kaldırımda ilerlemekten 144 lira, yük taşımaktan 314 lira ceza kesildi

26.10.2021 - 14:59 | Güncelleme: ABONE OL
Pes artık! Scooter ile yük taşıdı - Haberler
Pes artık! Scooter ile yük taşıdı
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DHA

Fatih'te kaldırımdan ilerleyen ve scooterın direksiyonuna poşetler asarak yük taşıdığı için bir kişiye toplamda 458 lira para cezası uygulandı.

DHA'da yer alan habere göre sürücü, "Bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Tramvay kalabalık olduğu için binmek istemedim. Araçlar sıkıştırmasın diye kaldırımdan gittim. Bundan sonra yolun kenarından gideceğim" dedi.

"TERS YÖNE GİTTİĞİM İÇİN CEZA MI YAZILIYOR?"

Yine Fatih'te kaldırımdan gittiği için ceza kesilen bir sürücü de, "Niye durdurdular bilmiyorum. Ters gittiğim için ceza mı yazılıyor? Ne cezası? Daha önce de kullanıyordum ceza yoktu" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA DENETİM

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde yapılan denetimlerde, scootere iki kişi binenler ve kaldırımda scooter kullananlara cezai işlem uygulandı.

"CEZADAN HABERİM YOK"

Kaldırımda scooter kullandığı için ceza uygulanan sürücü "Ben zaten duracaktım. Onun için geldim. Kaldırımda kullanmanın yasak olduğunu biliyorum. Cezadan da haberim yok" dedi.

"ADADA SERBEST"

Heybeliada'da yaşadığını ve orada kaldırımda scooter kullanmanın yasak olmadığını söyleyen bir sürücü ise " Ben burada yaşamıyorum. Adada yaşıyorum. Orada UKOME kararı var. Serbest" diye konuştu.

KADIKÖY'DE DENETİM VARDI

Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki denetimlerde durdurulan kişilere de cezai işlem uygulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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