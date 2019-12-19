19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Arsenal futbol takımının yıldız oyuncusu Mesut Özil, Çin'in Uygur Müslümanlarına yönelik uygulamaları ilgili yaptığı yorumlardan dolayı Konami'nin online futbol bilgisayar oyunu Pro Evolution Soccer (PES) 2020'nin Çin'deki versiyonundan çıkarıldı.
Sincan'da son yıllarda yapılan saldırıların çoğundan Doğu Türkistan İslam Hareketi adını verdiği bir grubu sorumlu tutan Çin, Uygurların ağırlıkta olduğu Sincan'da aşırılıkla mücadele için eğitim merkezi olarak nitelendirdiği merkezler kurdu. Pek çok Batı ülkesi bu merkezleri toplama kampı olarak görüyor.
Çin'deki PES oyununun imtiyazlarına sahip NetEase firması Çarşamba günü yaptığı açıklamada Özil'in PES 2020 Mobil dahil olmak üzere mevcut üç oyundan çıkartıldığını doğruladı. NetEase Weibo sosyal platformuna yaptığı yazılı açıklamada, "Alman futbol oyuncusu Özil sosyal medya hesabından uç boyutta olan bir açıklama paylaştı. Bu demeç, Çinli hayranların duygularını incitti ve sporun sevgi ve barış temelli ruhuna zarar verdi. Bunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz ve bağışlamıyoruz" dedi.
'ZULME KARŞI KOYAN SAVAŞÇILAR'
Kendisi de Müslüman bir Türk olan Arsenal orta saha oyuncusu Özil, attığı tweette Uygur Türklerini "zulme karşı koyan savaşçılar" olarak tanımlamış ve hem Çin'in baskılarını hem de Müslümanların buna karşı olan sessizliğini eleştirmişti. Çin Dışişleri Bakanı, Özil'in yalan haberlerle kandırıldığını söylerken, Çin'in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'da birçok öfke dolu mesaj paylaşılmış ve bazı kişiler Arsenal'a Özil'i takımdan kovması için çağrıda bulunmuştu.
Arsenal Kulübü Çin'in Twitter benzeri platformu olan Weibo'daki açıklamasında oyuncusu Özil'in yaptığı açıklamaların onun şahsi görüşü olduğunu söylemişti. Özil, Arsenal Futbol Kulübü'nün eski teknik direktörü Arsene Wenger tarafından desteklenmişti.
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