Perikardit Nedir?

Toplumda çok fazla bilinmediği için perikardit nedir diye merak edilmektedir. Bir diğer ismiyle perikarditin kalp zarının iltihaplanması olduğu bilinmektedir. Bu durumun en belirgin nedeni kalple kalp zarı çevresinde hareket eden sıvı fazlası yüzünden zarlarda şişkinlik neden olmaktadır.

Bir kişide perikarditten şüphelenmek için göğüste geçmeyen bir ağrı olması gerekmektedir. Söz konusu ağrıların ani, şiddeti yüksek ve keskin olabildiği belirtilmektedir. Çoğunla ağrıları geceleri daha şiddetli dinlenme esnasında daha az olmaktadır. Eğer perikardit zamanında teşhis edilebilir ve tedavi edilebilirse kolaylıkla geçer ve kişiyi yaşamsal açıdan tehdit etmez.

Perikardit Neden Olur?

Perikardit beklenmedik bir rahatsızlık olduğundan perikardit neden olur diye sorgulanmaktadır. Çoğunlukla perikardite enfeksiyonlar neden olmaktadır. Bazı durumlarda ileri yaş, bağışıklık sisteminin düşmesi ve kalp zarına nükseden enfeksiyon/iltihaplanma perikardite neden olur. Aslında perikardit kişiyi hastaneye yatıran bir hastalık değildir. Hatta hastaların sadece yüzde 5’lik bir kısmında aniden hastaneye yatış gerekmektedir.

Cinsiyete bağlı olarak da perikardit riski değişiklik göstermez. Her iki cinsiyette de perikardit yaşanabilir. Ancak yaş kişi için önemli faktördür. Fakat yine de 35 yaş sonrası için her an perikardit riski olduğunun söylenmesi mümkündür. Perikardit şüphesi olduğunda vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurulursa perikarditin kişide kronikleşmesinin önüne geçilmiş olur. Perikardite zamanında müdahale edilmesi çok önemlidir.

Perikardit Belirtileri

Perikardit belirtileri her zaman aynı şekilde ve şiddette ortaya çıkmaz. Çoğunlukla 3 ay içinde kişi kendisinde bir farklılık olduğunu anlar. Çünkü aniden gelen göğüs ağrıları perikarditte geçmez. Dolayısıyla göğüste geçmeyen şiddetli ağrılar hissedildiğinde bir uzman hekimle görüşmekte fayda vardır.

Perikardit Tedavisi

Perikardit tedavisi zamanında yapılmalıdır. Aksi taktirde hastalık bronşit gibi kronik hale gelerek kişinin yaşamını tehdit etmekte ve hayatını zorlaştırmaktadır. Perikardit tedavisi için özel kullanılan çeşitli ilaçlar vardır. Bazı durumlarda cerrahi müdahale de gerekli olabilmektedir. Her ne kadar çoğunlukla perikarditler kolaylıkla tedavi edilebilse de yine de bazen yaşama mal olabileceği akıldan çıkmamalıdır. Çoğunlukla perikarditin tedavisinde iltihap kurutucu ilaçlar tercih edilmektedir. Uzman hekim perikardite karar vermeden öncesinde semptomları inceleyip kişinin kalbinin ayrıntılı bir şekilde muayenesini yapmaktadır. genellikla perikardit uzman hekimler tarafından kolay fark edilen bir rahatsızlıktır. Medikal tedavinin yanı sıra kişinin perikardit tedavi sürecinde dinlenmesi de gerekmektedir. İlerlemediği sürece perikarditte cerrahi müdahaleye gerek yoktur.

Perikardit Öldürür Mü?

Perikardit kalp zarında ortaya çıkan iltihaplanmadır ve kalp sağlığını tehdit eden bir hastalıktır. Bu yüzden perikardit öldürür mü diye tedirgin olunabilir. Pek çok hastalıkta olduğu gibi perikarditte de iltihabın acil bir şekilde tedavi edilmesi gerekmektedir. Hızlı müdahale edilirse ve kronikleşmezse perikarditler genellikle yaşamı tehdit etmez. Ancak zamanında tedavi edilmezse ve iltihap ilerlerse perikardit öldürebilir. Dolayısıyla perikarditin hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gerekmektedir. Perikardit tedavisi için pek çok ilaç vardır. Hatta düzenli aspirin kullanımı özellikle belirli yaşlarda perikarditi tedavi ettiği gibi koruyucu özelliğe de sahiptir.

Perikardit Tanı Kriterleri

Perikardit tanı kriterleri arasında en belirgini göğüste hissedilen keskin ve geçmeyen ağrıdır. Özellikle kişi yorulduğunda bu ağrıyı belirgin şekilde hissetmektedir. Bir diğer tanı kriteriyse “perikardiyal sürtünme sesidir.” Ancak bu ses doktorlar tarafından fark edilmektedir. Bütün bunların yanı sıra uzman hekimler perikardit şikayetiyle gelen kişileri fiziksel olarak muayene ettiklerinde de farklılığı anlayabilmektedir. Önemli olan kişinin bütün belirtileri doktorla paylaşmasıdır. Kardiyologlar hastanın şikayetlerini dinledikten sonra mutlaka EKG istemektedir. EKG ile anlaşılmayan bulgularda daha ayrıntılı ekokardiyografi gibi görüntüleme sistemleri de kullanılabilmektedir.