Tiroid Nodülü Nedir?

Pek çok kişi tiroid nodülü nedir diye merak etmektedir. Bu nodül tiroid bezi içinde bulunan içi sıvıyla dolu sert yuvarlakları belirtmektedir. Tiroid bezlerinde ortaya çıkan için su dolu kesecikler nodül olarak isimlendirilmektedir. Bu kesecikler tiroid bezlerine zarar vererek işlevlerini yerine getirmesini engellemektedir.

Tiroid nodülleri her ne kadar yaşamı olumsuz etkilese de hepsi kansere neden olmamaktadır. Ancak bu nodüller kişinin psikolojik durumunu bile olumsuz etkilemektedir. Tiroid nodüllerinin çeşitleri vardır. Buna bağlı olarak tiroid hastalıkları farklı şekilde isimlendirilmektedir. Örneğin nodüler tiroid, haşimato gibi farklı tiroid hastalıkları vardır. Halk arasında tiroid nodülleri guatr olarak da anılır. Bu durum vücutta iyotun eksilmesine bağlı olarak olmaktadır.

Tiroid Nodülü Neden Olur?

Tiroid nodülü neden olur diye soranlar temel nedenleri sıraladık;

Yaş faktörü,

Kadın olmak,

Aşırı demir eksikliği ya da anemi,

Boyna radyasyonun alınması da tiroid nodüllerinin oluşumunu tetiklemektedir.

Bunların yanı sıra tiroid nodüllerinin oluşma nedenlerinin kişiden kişiye değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Tiroid Nodülü Nasıl Geçer?

Tiroid nodülünden mustarip olan kişiler tiroid nodülü nasıl geçer diye sorgulamaktadır. Tiroid nodülü tedavileri nodüllere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Eğer bir tiroid nodülü varsa çoğunlukla “radyoaktif iyot” verilmek suretiyle tedavi gerçekleştirilmektedir. Fakat nodülün iki cmden daha büyük olduğu durumlarda ya da çok fazla nodül varsa ameliyatla nodüllerin alınması gerekebilir. Bazı durumlarda nodüller nefes borusuna ve boğaza baskı yaptığı için alınmaları çok daha iyidir. Fakat ameliyat sonrasında pek çok kişi ömür boyu iyot desteği almalıdır.

Tiroid Nodülü Belirtileri

Tiroid nodülü belirtileri kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber temel belirtiler vardır. Ancak büyümeye ilk başladığında pek çok kişi farkına varmaz. Ancak zaman içinde bazı sorunların oluşmasına yol açabilirler. Diğer organlara baskı yapan tiroid nodülü nefes alışverişinde zorluğa neden olabilir, ses tellerine bası yaptığı için sesin kısılmasına ya da ses tonunda farklılığa yol açabilir. Boynun bazı durumlarda ağrıması bile tiroid nodülü yüzünden olabilir. Bir başka belirti ise hormonlarda ortaya çıkan değişimlerdir. Özellikle tirodi nodülü hormon salgılarının değişimine yol açabilir. Bu duruma hipertiroid denilmekte olup kişinin psikolojik durumu ve kilosunu bile etkilemektedir. Kalpte düzensiz atım, mutsuzluk, sinirlilik, ani ruh hali değişimleri, depresyon, aşırı yediği halde kilo alamama gibi belirtiler çoğunlukla hipertiroidi işaret etmektedir.

Tiroid Nodülü Tedavisi

Tiroid nodülü tedavisi nodüllere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Örneğin çoklu nodüller iki cmden daha büyükse çoğunlukla cerrahi müdahale gerektirmektedir. Bazı durumlarda nodüllerin kansere dönüşmesinden şüphe duyulursa ameliyatla alınması ilk tavsiye ve gerekliliktir. Bir diğer tedavi yöntemi de radyoaktif iyottur. Ancak bu özellikle tekli nodüllerde tavsiye edilmektedir. Örneğin nodülün boyutu ve çevresinin temiz olup olmadığı da tedaviyi etkilemektedir. Bazı durumlarda nodüller sadece ilaç desteğiyle takip de gerektirebilmektedir. Tirod nodülü rahatsızlığında hangi tedavinin daha uygun olduğunun anlaşılması için mutlaka uzman bir hekimden destek almak gerekmektedir. Tiroid çok önemli olduğundan ihmal edilmemelidir.

Tiroid Bezinde Nodül Kaç cm Olursa Tehlikelidir?

Bazı durumlarda tiroid nodülü daha tehlikelidir. Örneğin tiroid bezinde nodül kaç cm olursa tehlikelidir diye sorgulamak önemlidir. Çünkü 2 cmden daha büyük ve düzensiz olan nodüllerin tehlikeli olduğu düşünülmektedir. Bazen nodülün içerisinde kanda görünebilmektedir. Bu teşhislerin yapılabilmesi için mutlaka ultrason muayenesi gereklidir.