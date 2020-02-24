24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ünlü PE RE JA kolonyalarını da üreten Pereja İleri Kimya Sanayi AŞ'nin sahibi Özer Sezer Susesi, oğlunun düğünü sonrasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Naaşı Edirne'ye getirilecek olan Özer Sezer Susesi için Eski Camii’de öğle namazında cenaze töreni düzenlenecek ve namazı müteakip Edirne Yeniimaret Bademlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Edinilen bilgilere göre, Özer Sezer Susesi, oğlu Anıl Susesi'nin ile Fatma Girik'in yeğeni Ecem Fatma Girik ile kıyılan nikahının hemen ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Düğünün sona erdirilmesi ve Susesi'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken
Özer Sezer Susesi'nin nikah töreninin hemen ardından kalp krizi geçirmesi üzerine düğün sona erdirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Susesi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
80'LERE DAMGASINI VURMUŞTU
1950'lerde kurulan Pereja İleri Kimya Sanayi A.Ş, başta kolonya, parfüm, vücut spreyi, oda ve kumaş spreyi gibi kokulu ürünlerin yanı sıra sabun, şampuan, vücut losyonu kişisel bakım ve kozmetik ürünleri üretimi yapıyordu ve 82 ülkeye ihraç ediyordu.
PE RE JA kolonyaları 1980'li yıllarda Müjde Ar'ın reklam filmleriyle çok popüler olmuş ve tüm ülkenin bildiği bir marka haline gelmişti.
Sandy markası ile Türkiye'nin ilk sıvı sabununu üreten şirket, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde 25.000 m2 kapalı olmak üzere toplam 100.000 m2'1ik bir alanda faaliyet gösteriyor ve kendi markalarının dışında Chakra, Beymen, LCW, English Home, Bella Maison, Mavi Jeans, Defacto, BiM, ŞOK, A101 gibi pek çok ulusal ve uluslararası markanın ürünlerini geliştirip üretiyordu.
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