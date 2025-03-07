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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Perculus, Constructor Tech’e satıldı - Girişimcilik Haberleri

        Perculus, Constructor Tech’e satıldı

        Global eğitim teknolojileri şirketi Constructor Tech, uzaktan eğitim platformu olarak faaliyet gösteren yerli girişim Perculus'u satın aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 10:41 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:41
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        Perculus, Constructor Tech'e satıldı
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        Boğaziçi Ventures’ın yatırımcıları arasında yer alan ‘Perculus’, global eğitim teknolojileri şirketi ‘Constructor Tech’ tarafından satın alındı. Uzaktan eğitim platformu olarak faaliyet gösteren Perculus'un, bu satın alma ile yapay zeka tabanlı eğitim çözümlerini genişletmeyi ve küresel pazara açılmayı hedeflediği kaydedildi.

        Boğaziçi Ventures CEO’su Barış Özistek, "Perculus, global dev şirketlerle rekabet eden bir teknoloji geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu kanıtladı. Constructor Tech ile birlikte isimlerini daha çok duyacağımız global bir yolculuğu hep birlikte takipte kalacağız" dedi.

        200 binden fazla eğitmen ve 350’den fazla yükseköğretim kurumu tarafından kullanılan Perculus'un, Constructor Tech’in yapay zeka ve büyük dil modelleri (LLM) uzmanlığı sayesinde daha akıllı ve verimli bir platform haline gelmesi bekleniyor.

        Perculus Kurucusu Cem Atacık, alınan yatırım ile ilgili olarak, "Türkiye pazarında güçlü bir yer edindikten sonra, şimdi küresel çapta büyümeyi hedefliyoruz. Eğitimin evrensel bir ihtiyaç olduğu bilinciyle, Constructor Tech’in küresel ağı sayesinde, yükseköğretimin ötesinde, daha gelişmiş uygulamaları keşfetmeye hazırız" dedi.

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