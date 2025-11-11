Habertürk
        Perakende satışlarda yüzde 14.3'lük artış

        Perakende satışlarda yüzde 14.3'lük artış

        Ticaret satış hacmi, eylülde yıllık bazda yüzde 10,3, perakende satış hacmi de yüzde 14,3 yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 10:26 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:26
        Perakende satışlarda yüzde 14.3'lük artış
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, ticaret satış hacmi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 artış gösterdi. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,4 azalırken perakende ticaret satış hacmi yüzde 2,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7 arttı.

        Ticaret satış hacmi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 8,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,9 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 14,3 yükseldi.

