Perakende satışlarda soğuma

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 4,7, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 ve perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1,8 azaldı.

Perakende satış hacmi yıllık ve aylık değişim oranları (%), Nisan 2024:

Ticaret satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 19 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 10,2 artış gösterdi.

Perakende satış hacminde böylece Temmuz 2022'den bu yana en yavaş yıllık yükseliş kaydedildi. Perakende satış hacmi endeksi ve değişim oranları: Yıl Ay Endeks Yıllık değişim(%) Aylık değişim(%) 2021 01 77,3 3,4 3,4 02 79,9 5,1 3,1 03 96,0 17,9 4,2 04 88,5 38,1 -7,6 05 88,5 25,2 -1,5 06 103,8 16,7 6,9 07 110,6 13,4 4,3 08 108,3 13,7 -0,4 09 110,6 13,9 1,5 10 108,8 11,9 1,5 11 109,6 13,3 1,8 12 118,1 13,4 -2,7 2022 01 85,0 9,9 -2,2 02 86,1 7,8 3,5 03 100,9 5,1 0,5 04 102,5 15,8 2,0 05 108,1 22,2 3,0 06 112,2 8,1 -3,8 07 116,4 5,2 2,3 08 121,9 12,5 6,9 09 125,0 13,1 1,9 10 124,5 14,4 2,4 11 125,4 14,4 1,7 12 147,1 24,6 3,7 2023 01 113,9 34,1 3,9 02 105,7 22,7 -4,3 03 130,8 29,7 5,0 04 134,1 30,8 3,9 05 141,5 30,8 1,2 06 147,0 31,0 -0,9 07 153,5 31,9 3,1 08 144,6 18,6 -2,3 09 145,0 16,0 0,4 10 143,0 14,9 1,5 11 144,6 15,3 1,6 12 168,1 14,3 1,6 2024 01 129,6 13,7 2,5 02 132,8 25,7 3,6 03 156,7 19,8 -0,2 04 147,8 10,2 -1,8