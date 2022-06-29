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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Yapı Kredi Yatırım Hisse Senedi Araştırma Bölüm Müdürü Görkem Göker oluyor.

Önce pandemi ardından tüm dünyada yükselen enflasyon ile gündeme gelen perakende sektörünün geçmiş dönemde elde ettiği karı sürdürüp sürdürmeyeceğini değerlendiren Göker, hangi şirketin diğerlerine göre üstünlüğünün ne olduğu konusundaki görüşlerini paylaşıyor.

ÖNEMLİ BİLANÇO KALEMLERİ

Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin perakende sektörüne şimdiye kadarki etkilerini değerlendiren Göker, yılın ilk iki çeyreğindeki durumu ortaya koyarak perakende için önemli bilanço kalemleri ve rasyolardan yola çıkarak borsa şirketlerinin performansına yönelik düşüncelerini aktarıyor.

AYNI ETMENLER SÖZKONUSU OLACAK MI?

Göker ayrıca sektörün kar ve zarar rakamlarında ana etmenleri sıralayarak bu faktörlerin yılın geri kalanında nasıl hareket edeceğine dair beklentilerini anlatarak yatırımcıların perakende hisseleri seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusundaki tecrübelerini aktarıyor.