Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor, Pendikspor'a konuk oldu, Bodrum ekibi, İstanbul deplasmanından 3-0 mağlup ayrılarak zirve yarışında yara aldı.

Ev sahibi Pendikspor'un gollerini 13'de A. Regattin, 19'da L. Kappel ve 30'da T. Rogerio'dan geldi. 37 dakikada Pendikspor kazandığı penaltıyı Regattin ile gole çeviremedi.

Mücadelede başka gol olmayınca 3-0 Pendikspor'un galibiyeti ile sonuçlandı.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetti.

Bu maç ile Bodrumspor 21 puanda kaldı, Pendikspor ise puanını 21'e çıkararak zirve yarışına ortak oldu.