"KAVAK YELLERİ' ZAMANINDA BURALARA ÇALIŞARAK GELDİK"

Karahan'a, Oya Başar'ın, "Sektörde 'Güzeller' var bir de 'Oyuncular...' Dikkat edin, dizilerde genelde sağlam bir tiyatro kadrosu altyapısı ayarlanıyor, sonrasında üstüne 'Güzeller'i koyuyorlar" sözleri de hatırlatıldı.

Konuya ilişkin konuşan ünlü oyuncu, "Öyle olan projeler de, olmayan projeler de var. Ben kadın olarak en güzel şekilde durmak isterim ekranda ya da işim ne gerektiriyorsa... İyi oynamak isterim. Hepsi bir arada olursa daha keyifli ama proje ne istiyor ona bakmak lazım. Oya abla da söylüyorsa bir bildiği vardır. Yıllardır bu işin içinde kendisi. Takipçisi çok olanı başrol veriyorlar. Bu doğru bir şey değil. Takipçiyle başrol alamazsın. 'Kavak Yelleri' zamanında sosyal medya yoktu. Biz çalışarak geldik buralara. Eğer o zaman sosyal medya olsa çok çok başka olurdu..." dedi.