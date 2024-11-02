Pelin Akil: Bazıları hariç herkese saygı duyuyorum

Geceye katılanlar arasında; Ebrar Karabakan ve Jennifer Boyner de vardı. Karabakan; "Yeni projeleri değerlendiriyorum, yakın zamanda sevenlerime güzel haberleri vereceğim" dedi.

Gazetecilerin son günlerde gündemi meşgul eden Dubai çikolatası ile ilgili sorularına yanıt veren oyuncu, "Ben denemek zorunda bırakıldım. Çok yakın arkadaşım maalesef bağımlısı oldu, çok tercihim değil" dedi.