Pegasus, Boeing 737’leri tutacak

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Pegasus Havacılık CEO’su Güliz Öztürk, Bloomberg’e verdiği röportajda, “Tek tip bir filo oluşturma yolunda ilerliyorduk. Ancak mevcut büyüme ve büyüklükle birlikte kendi iç analizlerimizi ve fizibilitemizi yaptık ve dokuz Boeing uçağını elimizde tutmaya karar verdik” dedi.

İstanbul merkezli Pegasus, eski nesil 737 NG’lerini 2025 yılına kadar aşamalı olarak kaldırmayı planlamıştı ancak Öztürk’ün açıklamasına göre artan seyahat talebinin yanı sıra yeni uçakların teslimatında yaşanan gecikmeler ve buna bağlı olarak kiralama maliyetlerinde görülen artış, şirketin bu planları 2029’a ertelemesine neden oldu.

Pegasus, bazı büyük rakiplerinin motor sorunları ve jet teslimatındaki gecikmeler nedeniyle kısıtlandığı bir dönemde büyümeyi bekliyor. 68 ADET A321NEO JETİ SİPARİŞLERİ BULUNUYOR Wizz Air Holdings Plc ve Türk Hava Yolları Pratt & Whitney motorlarındaki inceleme ve onarımlar nedeniyle bu yaz A320neo uçaklarını yere indirmek zorunda kaldı. Ryanair Holdings Plc 737 Max uçaklarının teslimatının gecikmesinden dolayı hayal kırıklığını defalarca dile getirdi. Pegasus ise A320neo jetlerinde Pratt & Whitney yerine CFM International türbinlerini kullanıyor. Öztürk, Boeing ve Airbus dar gövde filosunu işletmeye devam etmeyi planladığı için gelecekte 737 Max satın alınması ihtimalini de göz ardı etmediklerini belirtti. Pegasus’un 68 adet A321neo jeti için henüz ödemesi yapılmamış siparişleri bulunuyor.

Yaklaşık 20 yıldır Pegasus’ta görev yapan ve bir havayolu şirketi yöneticisi konumundaki az sayıda kadından biri olan Öztürk, Boeing’in kalite standartlarını uygulamaya, sıkı kontroller yapmaya ve kültürü geliştirmeye odaklanması gerektiğini söyledi.