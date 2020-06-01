Yerli oyun şirketi Peak, 1.8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezi Zynga’ya satıldı. Peak, bu satış işlemi ile Türkiye’nin ilk milyar dolarlık girişimi (unicorn) olmayı başardı. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Zynga bu satın alma karşılığında, 900 milyon doları nakit, 900 milyon doları hisse verecek.