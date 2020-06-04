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Peak Avrupa'nın en değerli 24. unicornu oldu

Türk mobil oyun şirketi Peak Zynga'ya 1.8 milyar dolar değerindeki satışıyla Avrupa'nın en değerli 24. unicornu oldu. Türkiye'nin bu satışla beraber yıllardır süren unicorn hasreti son bulurken, artık ilk 10 milyar dolarlık Türk startupı yani 'decacorn'u bekleniyor

04.06.2020 - 09:24 | Güncelleme: ABONE OL
Peak games

İstanbul merkezli mobil oyun firması Peak'in 1.8 milyar dolara ABD'li Zynga'ya satışıyla Türkiye ilk unicornuna kavuşmuş oldu. Unicorn aslen çeşitli mitolojilerde yer alan tek boynuzlu ata denir. Bu mitolojik hayvan nadir bulunduğu için 1 milyar dolar ve üzerinde değere sahip olan startuplar için unicorn ismi kullanılıyor.

Araştırma şirketi CB Insights'ın verilerine göre mayıs sonu itibarıyla dünyada toplam 472 unicorn bulunuyordu. Peak 473. oldu. Söz konusu şirketlerin toplam değeri ise 1.4 trilyon dolara yaklaştı.

347'Sİ ÇİN VE ABD'DE

Piyasa değeri bakımından ise Peak bu şirketler arasında 190. sırada yer alıyor. Unicornların hangi ülkeden çıktığına bakıldığında ise listede ABD ve Çin'in hakimiyeti göze çarpıyor. Söz konusu 473 şirketin 226'sının merkezi ABD, 121'inin merkezi ise Çin'de yer alıyor.

YATIRIMCI KORONA YÜZÜNDEN SEÇİCİ DAVRANIYOR

Yani dünyanın en büyük iki ekonomisi dışında sadece 126 unicorn bulunuyor. Yani Peak aslında unicorn ismine uygun bir şekilde nadir bir başarı elde etti. Yine CB Insights'ın bu hafta yayımladığı başka bir rapor Peak'in ne kadar zor bir zamanda bu yatırımı aldığını da gözler önüne seriyor. Açıklanan verilere göre geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 42 milyar dolar seviyesinde bulunan startup yatırımları bu yılın ilk çeyreğinde 25 milyar doların altına geriledi. Bu düşüşte koronavirüs salgınının yarattığı belirsizlik sebebiyle yatırımcıların eskisine göre çok daha seçici olması etkili oldu.

AVRUPA'DA BİRLEŞİK KRALLIK AĞIRLIĞI

Peak bu zorlu dönemde gerçekleştirdiği anlaşmayla Avrupa'nın en değerli 24. unicornu oldu. Son verilere göre İngiltere merkezli veri merkezi şirketi Global Switch 11.08 milyar dolarlık piyasa değeriyle Avrupa'nın en değerli unicornu konumunda yer alıyor. Avrupa'nın en değerli unicornlarında Birleşik Krallık merkezli şirketlerin çokluğu dikkat çekiyor. Ülkede mayıs sonu itibarıyla toplam 24 unicorn bulunuyor. Avrupa toplamda 52 unicorna evsahipliği yapıyor.

Avrupa'nın en değerli 25 unicornu
SıraŞirketPiyasa değeri(milyar dolar)Ülke
1Global Switch11.08Birleşik Krallık
2Revolut5.5Birleşik Krallık
3Auto1 Group3.54Almanya
4Otto Bock HealtCare3.5Almanya
5Klarna5.5İsveç
6Arrival3.91Birleşik Krallık
7Greensill3.5Birleşik Krallık
8Transferwise3.5Birleşik Krallık
9N263.5Almanya
10The Hut Group3.25Birleşik Krallık
11BGL Group3Birleşik Krallık
12Monzo2.55Birleşik Krallık
13Celonis2.5Almanya
14OakNorth2.3Birleşik Krallık
15FlixBus2.25Almanya
16Nucom Group2.2Almanya
17BenevolentAI2.1Birleşik Krallık
18Deliveroo2Birleşik Krallık
19Improbable2Birleşik Krallık
20Checkout.com2Birleşik Krallık
21Baylon Health2Birleşik Krallık
22Oxford Nanopore Technologies1.96Birleşik Krallık
23Bolt1.9Estonya
24PEAK1.8TÜRKİYE
25wefox Group1.76Almanya

BYTEDANCE ZİRVEDE

Şu anda dünyanın en değerli unicornu ise TikTok'un sahibi olan Çinli Bytedance. Bytedance'in piyasa değeri 75 milyar dolar. Bu şirketi 56 milyar dolarlık piyasa değeriyle Çin'in Uberi olarak kabul edilen ulaştırma şirketi Didi Chuxing takip ediyor.

Dünyanın en değerli 10 unicornu
SıraŞirketPiyasa değeri (milyar dolar)Ülke
1Toutiao (Bytedance)75Çin
2Didi Chuxing56Çin
3Stripe36ABD
4SpaceX33.3ABD
5Airbnb18ABD
6Kuaishou18Çin
7One97 Communications16Hindistan
8Epic Games15ABD
9DJI Innovations15Çin
10Grab14.3Singapur

Uzun süre unicorn listesinin tepesinde yer alan Uber ise artık halka açık bir şirket olduğu için unicorn sayılmıyor.

İLK TÜRK DECACORN BEKLENİYOR

Dünyanın en değerli unicornlarına aynı zamanda 'decacorn' da deniyor. 10 boynuzlu anlamına gelen 'decacorn' piyasa değeri 20 milyar dolar ve üzerindeki şirketler için kullanılıyor. Türk basını, iş dünyası ve ekonomi yönetimi uzun yıllardır ülkeden artık bir unicorn çıkmasını bekliyordu. Peak ile beraber Türkiye ilk unicornuna kavuştu. Artık insanoğlunun doyumsuzluğunu yansıtan bir şekilde ilk Türk decacorn bekleniyor.

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