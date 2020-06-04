Selim Karahan skarahan@haberturk.com

İstanbul merkezli mobil oyun firması Peak'in 1.8 milyar dolara ABD'li Zynga'ya satışıyla Türkiye ilk unicornuna kavuşmuş oldu. Unicorn aslen çeşitli mitolojilerde yer alan tek boynuzlu ata denir. Bu mitolojik hayvan nadir bulunduğu için 1 milyar dolar ve üzerinde değere sahip olan startuplar için unicorn ismi kullanılıyor.

Araştırma şirketi CB Insights'ın verilerine göre mayıs sonu itibarıyla dünyada toplam 472 unicorn bulunuyordu. Peak 473. oldu. Söz konusu şirketlerin toplam değeri ise 1.4 trilyon dolara yaklaştı.

347'Sİ ÇİN VE ABD'DE

Piyasa değeri bakımından ise Peak bu şirketler arasında 190. sırada yer alıyor. Unicornların hangi ülkeden çıktığına bakıldığında ise listede ABD ve Çin'in hakimiyeti göze çarpıyor. Söz konusu 473 şirketin 226'sının merkezi ABD, 121'inin merkezi ise Çin'de yer alıyor.

YATIRIMCI KORONA YÜZÜNDEN SEÇİCİ DAVRANIYOR

Yani dünyanın en büyük iki ekonomisi dışında sadece 126 unicorn bulunuyor. Yani Peak aslında unicorn ismine uygun bir şekilde nadir bir başarı elde etti. Yine CB Insights'ın bu hafta yayımladığı başka bir rapor Peak'in ne kadar zor bir zamanda bu yatırımı aldığını da gözler önüne seriyor. Açıklanan verilere göre geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 42 milyar dolar seviyesinde bulunan startup yatırımları bu yılın ilk çeyreğinde 25 milyar doların altına geriledi. Bu düşüşte koronavirüs salgınının yarattığı belirsizlik sebebiyle yatırımcıların eskisine göre çok daha seçici olması etkili oldu.

AVRUPA'DA BİRLEŞİK KRALLIK AĞIRLIĞI

Peak bu zorlu dönemde gerçekleştirdiği anlaşmayla Avrupa'nın en değerli 24. unicornu oldu. Son verilere göre İngiltere merkezli veri merkezi şirketi Global Switch 11.08 milyar dolarlık piyasa değeriyle Avrupa'nın en değerli unicornu konumunda yer alıyor. Avrupa'nın en değerli unicornlarında Birleşik Krallık merkezli şirketlerin çokluğu dikkat çekiyor. Ülkede mayıs sonu itibarıyla toplam 24 unicorn bulunuyor. Avrupa toplamda 52 unicorna evsahipliği yapıyor.

Avrupa'nın en değerli 25 unicornu Sıra Şirket Piyasa değeri(milyar dolar) Ülke 1 Global Switch 11.08 Birleşik Krallık 2 Revolut 5.5 Birleşik Krallık 3 Auto1 Group 3.54 Almanya 4 Otto Bock HealtCare 3.5 Almanya 5 Klarna 5.5 İsveç 6 Arrival 3.91 Birleşik Krallık 7 Greensill 3.5 Birleşik Krallık 8 Transferwise 3.5 Birleşik Krallık 9 N26 3.5 Almanya 10 The Hut Group 3.25 Birleşik Krallık 11 BGL Group 3 Birleşik Krallık 12 Monzo 2.55 Birleşik Krallık 13 Celonis 2.5 Almanya 14 OakNorth 2.3 Birleşik Krallık 15 FlixBus 2.25 Almanya 16 Nucom Group 2.2 Almanya 17 BenevolentAI 2.1 Birleşik Krallık 18 Deliveroo 2 Birleşik Krallık 19 Improbable 2 Birleşik Krallık 20 Checkout.com 2 Birleşik Krallık 21 Baylon Health 2 Birleşik Krallık 22 Oxford Nanopore Technologies 1.96 Birleşik Krallık 23 Bolt 1.9 Estonya 24 PEAK 1.8 TÜRKİYE 25 wefox Group 1.76 Almanya

BYTEDANCE ZİRVEDE

Şu anda dünyanın en değerli unicornu ise TikTok'un sahibi olan Çinli Bytedance. Bytedance'in piyasa değeri 75 milyar dolar. Bu şirketi 56 milyar dolarlık piyasa değeriyle Çin'in Uberi olarak kabul edilen ulaştırma şirketi Didi Chuxing takip ediyor.

Dünyanın en değerli 10 unicornu Sıra Şirket Piyasa değeri (milyar dolar) Ülke 1 Toutiao (Bytedance) 75 Çin 2 Didi Chuxing 56 Çin 3 Stripe 36 ABD 4 SpaceX 33.3 ABD 5 Airbnb 18 ABD 6 Kuaishou 18 Çin 7 One97 Communications 16 Hindistan 8 Epic Games 15 ABD 9 DJI Innovations 15 Çin 10 Grab 14.3 Singapur

Uzun süre unicorn listesinin tepesinde yer alan Uber ise artık halka açık bir şirket olduğu için unicorn sayılmıyor.

İLK TÜRK DECACORN BEKLENİYOR

Dünyanın en değerli unicornlarına aynı zamanda 'decacorn' da deniyor. 10 boynuzlu anlamına gelen 'decacorn' piyasa değeri 20 milyar dolar ve üzerindeki şirketler için kullanılıyor. Türk basını, iş dünyası ve ekonomi yönetimi uzun yıllardır ülkeden artık bir unicorn çıkmasını bekliyordu. Peak ile beraber Türkiye ilk unicornuna kavuştu. Artık insanoğlunun doyumsuzluğunu yansıtan bir şekilde ilk Türk decacorn bekleniyor.