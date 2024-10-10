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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Pazarama ve İşNet'ten iş birliği - İş-Yaşam Haberleri

        Pazarama ve İşNet'ten iş birliği

        Online alışveriş platformu Pazarama ile İşNet, hayata geçirdikleri Pazarama E-Faturam ile iş birliğine imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 14:13 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:13
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        Pazarama ve İşNet'ten iş birliği
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        Türkiye İş Bankası grup şirketlerinden Pazarama ve İşNet’in iş birliği ile hayata geçirilen Pazarama E-Faturam, bugüne kadar kağıt olarak hazırlanan faturaların elektronik ortamda oluşturulmasını ve müşterilerle paylaşılmasını sağlıyor. Pazarama E-Faturam ile iş ortakları hem Pazarama mağazalarının hem de sahip oldukları diğer platformların tüm muhasebe süreçlerini E-Fatura Portalı üzerinden yönetebiliyor. Tek bir arayüz ile tüm e-ticaret platformlarında gerçekleşen satışları yönetmek adına Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Pazarama E-Faturam’da, siparişe dayalı olmadan e-Fatura düzenleme imkanı da iş ortaklarıyla buluşturuluyor.

        Pazarama Genel Müdürü M. Bülent Kutacun, iş birliği ile ilgili olarak şunları söyledi: “Pazarama E-Faturam ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek tek bir arayüz ile tüm e-ticaret platformlarında gerçekleşen satışların yönetilmesini sağladık. Projemizle hem iş ortaklarımızın operasyonel yüklerini azaltmayı hem de zamandan tasarruf etmelerini hedefledik. İşNet ile gerçekleştirdiğimiz bu değerli iş birliğimiz kapsamında Pazarama E-Faturam’ı iş ortaklarımızla buluşturduğumuz için mutluyuz. Ekosistem bakış açısıyla hem iş ortaklarımıza hem de müşterilerimize farklı faydalar sağlayacak iş birliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

        Pazarama ve İşNet iş birliğine değinen İşNet Genel Müdürü Mehmet Fahri Can, “Çeyrek asır boyunca “İnsan için Teknoloji” sunan İşNet, 2013 yılından bu yana e-Belge ürünleri sağlayan Türkiye’nin öncü özel entegratörleri arasında yer alıyor. e-Belge alanında güvenilir, kolay ve esnek dijital çözümlerle; kurumların verimliliklerini artırmaya, regülasyon uyumlarını sağlamaya, kağıt fatura kullanımını azaltarak çevreci çözümler sunmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Pazarama ile değerli bir iş birliği gerçekleştirdik ve Pazarama’nın e-Belge altyapı sağlayıcısı olduk. İş birliğimiz ile Pazarama tedarikçileri, İşNet güvencesiyle e-Belge hizmeti kullanarak operasyonel süreçlerinde verimlilik artışı yakalayacak ve ticari süreçlerine odaklanacaklar. İş birliğimizin başarılı ve uzun soluklu olmasını diliyorum.” dedi.

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