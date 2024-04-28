Patenli genç canını hiçe saydı
Bursa'da kask ve koruması olmayan patenli genç, ana cadde üzerinde seyir halindeki kamyona tutunarak ilerledi. Patenli gencin canını hiçe saydığı korku dolu anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Giriş: 28.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:53
Bursa'da çevre yolu Demirtaş mevkisinde kaskı olmayan genç, otoyolda seyir halindeki bir kamyonun dorsesine tutunarak ilerledi.
Gencin patenle korku dolu yolculuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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