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        Haberler Gündem Güncel Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi

        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi

        Antalya'da kamyonetin arkasına tutunarak patenle ilerlemeye çalışan 14 yaşındaki Berat Bayram, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cenaze alındığı sırada anne gözyaşlarına boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 12:36 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:48
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        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
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        Antalya'da 14 yaşındaki patenli çocuk otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi.

        DENGESİNİ KAYBEDİNCE ARKADAN GELEN OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

        Bulvarda seyreden kamyonetin arkasına tutunan patenli Berat Bayram, dengesini kaybedince arkasından gelen bir otomobilin altında kaldı.

        İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

        Berat, hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Ortaokul son sınıf öğrencisi Berat Bayram'ın babası Sefa ile annesi Kıymet Bayram, sabah saatlerinde morga geldi.

        Cenaze alındığı sırada anne Bayram gözyaşlarına boğulurken, yakınları sayesinde ayakta durabildi. Cenaze defnedilmek üzere Kepez ilçesi Fatih Mezarlığı'na götürüldü.

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        #Antalya
        #paten
        #ölüm
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