Protein bakımından çok zengin olan kuru fasulye vücudumuza getirdikleri bakımından, sık tüketmemiz gereken kuru baklagillerden bir tanesi. En değerlisi diyebiliriz. Haftada en az 2 kere tüketmek faydalı olur. Yemeği de lokum gibi ve çok lezzetli olur. Ben size bugün pastırmalı kuru fasulye tarifini vereceğim. Umarım beğenirsiniz.

PASTIRMALI KURU FASULYE MALZEMELER

1 su bardağı kuru fasulye

5-6 dilim çemensiz pastırma

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı et suyu

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

3 yemek kaşığı sıvıyağ

1 adet kuru soğan

PASTIRMALI KURU FASULYE YAPILIŞI

Düdüklü tencerenizin içine sıvıyağını koyun. Biraz ısındıktan sonra yemeklik doğradığınız soğanları katın ve kavurun. Üzerine domates ve biber salçalarını ve toz biberi ekleyerek karıştırın. 5-6 dilim pastırmaları da elinizle parçalayın. Tencereye ilave edin. Üzerine de kuru fasulyeleri katın. Et suyu ilavesiyle tencerenizin kapağını kapatın. Piştikten sonra sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun…

PÜF NOKTALARI

Kuru fasulyeleri bir gece önceden ılık tuzlu suda bekletin.

Ertesi gün ıslattığınız suyunu dökün.

Temiz su ekleyerek kuru fasulyeleri haşlayın.

Haşlama süresine dikkat edin ki çok yumuşamasın.

Tencerede pişme süresini de dikkate alın.