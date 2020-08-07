Pastane poğaçasına bayılıyorsanız ve bu lezzeti kendi güvenerek aldığınız malzemelerden evinizde yapmak istiyorsanız sizlere yapımı kolay ve leziz pastane poğaçası tarifi vereceğim.

Pastane Poğaçası Malzemeleri:

1 paket margarin

1 kaşık maya

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvıyağ

2 yumurta

2 kaşık şeker

Un

İçine;

Peynir

Pastane Poğaçası Yapılışı

Ilık sütle maya ve şekeri karıştırın. Bir kapta margarin, tuz, sıvıyağ ve birinin sarısını ayırdığınız yumurtaya mayalı karışımı ekleyin.

Yavaş yavaş un ilave edip yoğurmaya başlayın.

Ele yapışmayan ve yumuşak hamurdan, bezeler kopartarak elinizde açın ve içine peynir koyup, kapatın.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizdiğiniz poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıttığınız 180 dereceli fırında yaklaşık olarak 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Şekil vererek tepsiye dizdiğiniz poğaçaları fırına vermeden önce 5 dakika dışarda bekletin. Daha lezzetli olur.