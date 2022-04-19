Paskalya tavşanı, Biden'ın konuşmasını böyle durdurdu

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ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da geleneksel olarak Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'yumurta yuvarlama' etkinliğine katıldı.

Biden çiftinin, İngilizce yumurta (egg) ve eğitim (education) kelimelerinin birleşiminden oluşan 'EGGucation' temasıyla düzenlediği etkinliğe binlerce çocuk katıldı.

Yağmur nedeniyle Beyaz Saray'ın bahçesinde kısa bir konuşma yapan Biden çifti, ardından çocuklarla yumurta yuvarladı. ABD Başkanı bu sırada bölgede bulunan gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Ancak ne olduysa bu andan sonra oldu. Kendisine sorulan Afganistan savaşı sorularına yanıt veren Biden'ın konuşması, Paskalya tavşanı kostümlü bir kişi tarafından durduruldu.

Tavşanın bir anda yanına gelip konuşmasını engellemesiyle bir anda kafası karışan Biden daha sonra bölgeden uzaklaştı ve çocuklarla fotoğraf çektirmeye devam etti.

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, “Paskalya tavşanı neden ABD Başkanı'na yön gösteriyor” derken görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde de kürsüdeki konuşması sonrası arkasında kimse olmamasına rağmen tokalaşmak için elini uzatmış ve 'boşlukla' tokalaşmıştı.