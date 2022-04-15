ABD Başkanı Biden 'boşlukla' tokalaştı, gündem oldu

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ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Carolina'da bir üniversiteyi ziyaret etti.

Biden kürsüdeki konuşmasında gençlere hitap etti ancak ülkedeki rekor enflasyon ve tedarik zincirindeki sorunlara yönelik de açıklamalarda bulundu.

Biden yaklaşık 40 dakika süren konuşmasını bitirdikten sonra sağa dönerek elini uzattı ama elini sıkacak ve jestine karşılık verebilecek kimse yoktu. Aynı hareketi soluna dönerek de gerçekleştiren Biden'ı alkışlayan kalabalıktan hiç kimse bu sırada Bakan'a yaklaşmadı.

Sahnede kaybolmuş görünen Biden ardından kürsüden indi ve korumalar eşliğinde öğrencilerle ayaküstü sohbet etti. Biden'ın bu anları kısa sürede gündem oldu ve muhalefet tarafından eleştirildi.

Cumhuriyetçi Parti eski başkan yardımcısı Harmeet K Dhillon "İşi onu iyi göstermek olan Beyaz Saray ve Biden ailesi yöneticileri nerede? Bir bunama hastası gibi görünmesini İSTEMİYORLARSA bu gerçekten tuhaf" dedi.

Tennessee'nin yaklaşmakta olan ön seçimlerinde Kongre için yarışan Cumhuriyetçi siyasetçi Robby Starbuck ise "Müzik, durumu 10 kat daha kötü hale getiriyor. Bu adam Başkan olmaya uygun değil" açıklamasında bulundu.