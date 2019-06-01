Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, geçtiğimiz perşembe günü, ev kadını Sevcan Yalman (50),evinin bahçesinde odun kırmaya başladı.

Bu sırada gürültüden rahatsız olan komşusu İsmail İ. (29),evinin balkonuna çıkarak, komşusuyla gürültü çıkardığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İsmail İ., eline geçirdiği cam şişe, parke taşı ve kovayı Sevcan Yalman'a fırlattı.

PARKE TAŞIYLA DA DARP ETTİ

DHA'daki habere göre parke taşı sırtına isabet eden kadın yere yığıldı. İsmail İ., zemin kattaki balkonunun duvarından sokağa çıkarak kadının yanına gitti. Tekme tokat saldırdığı Sevcan Yalman'ı, daha sonra parke taşıyla darp etmeyi sürdürdü. Kadının elindeki nacağı da alan İsmail İ., yerde yatan yaralı kadına defalarca vurdu. Diğer komşuların araya girmesiyle Yalman, ölümden döndü.

ŞİDDET ANI KAMERADA

İsmail İ.'nin gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusuna uyguladığı şiddet, bir evin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde komşusuyla tartışan İsmail İ.'nin parke taşı ve kova fırlatmasının ardından bahçe inmesi, ardından da yerdeki kadına parke taşı ve nacakla defalarca vurması yer alıyor.

Komşularının haber vermesiyle ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevcan Yalman'ın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma İsmail İ.'yi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası aynı gün adliyeye sevk edilen İsmail İ., adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.