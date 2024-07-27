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        Haberler Dünya Paris Medya Merkezi'nin bulunduğu bölge, "patlama riski" nedeniyle bir süre kapatıldı | Dış Haberler

        Paris Medya Merkezi'nin bulunduğu bölge, "patlama riski" nedeniyle bir süre kapatıldı

        Fransız polisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip eden basın mensuplarına hizmet veren medya merkezinin bulunduğu bölgeyi "patlama riski" nedeniyle bir süre kapattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 19:04 Güncelleme: 27.07.2024 - 19:04
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        Paris'te 'patlama riski'
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        Paris Kongre Merkezi'ne kurulan ana medya merkezinin önünde, polis güvenlik hattı oluştururken, binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

        Gazeteciler ve vatandaşlar, patlama riski olduğu belirtilerek uzaklaştırıldı. Patlama riskinin nedeni ise açıklanmadı.

        Bir süre sonra polis, bölgeyi yeniden yaya trafiğine açarken, medya merkezine giriş ve çıkışlar da normale döndü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
        #Fransa
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