Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
Son olarak Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevirildi. İşte öne çıkan adaylar ve transferde son detaylar
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Fenerbahçe orta saha transferi için kolları sıvadı. Savunma ve hücum rotasyonlarını güçlendiren sarı lacivertliler, transferi orta saha takviyesi ile kapatmayı hedefliyor.
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Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Mario Branco, Youssef En-Nesyri için düzenlenen imza töreninde yapacakları transferlerin %95'ini gerçekleştirdiklerini ifade etmişti.
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Jose Mourinho'nun ekibinde hedef; savunma önünde oynayabilecek, defansif özellikleri baskın ve aynı zamanda oyun kurulumuna da katkı sağlayabilecek bir ismi takıma katmak.
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Sarı lacivertlilerde pozisyon için Sander Berge ismi öne çıkıyor.
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Son olarak Burnley'de forma giyen Berge, Premier League'de geçtiğimiz sezon 40 maçta görev alıp 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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Jose Mourinho, kariyeri boyunca 6 numara pozisyonunda uzun boylu oyuncular tercih etmesiyle tanınıyor.
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Norveçli futbolcu, 1.95'lik boyuyla Portekizli teknik adam için biçilmiş kaftan konumunda bulunuyor.
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Fenerbahçe; Burnley'in Premier League'den, Championship'e düşmesini transferde bir avantaj olarak kullanmak istiyor.
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20 milyon Euro değere sahip, 26 yaşındaki futbolcu daha önce Sheffield United ve Genk'te forma giymişti.
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Fenerbahçe'de 6 numara pozisyonu için öne çıkan bir diğer isim de Sofyan Amrabat.
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2022 Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak büyük başarıya imza atan Fas'ın vazgeçilmez oyuncularından biri olan Amrabat, turnuvadaki performansının ardından Manchester United'a transfer yapmıştı.
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27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak Fiorentına'dan kiralayan İngiliz devi, Amrabat'ın beklenen performansı sergileyememesinin ardından opsiyonu kullanmadı.
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Sofyan Amrabat geçtiğimiz sezon Manchester United formasını 17'si ilk on birde olmak üzere 30 maçta terletmişti.
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Fenerbahçe'nin orta saha için son adayı ise Ibrahim Sangare.
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Nottingham Forest'ta forma giyen Fildişi sahilli futbolcu fizik kalitesi ve temposu ile öne çıkıyor.
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27 yaşındaki futbolcu PSV'de gösterdiği etkili performansın ardından geçtiğimiz sezonun devre arasında 35 milyon Euro'ya İngiliz ekibine transfer olmuştu. Bu durum Sangarey'yi transfer etmesi en zor hedef yapıyor.
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İbrahim Sangare, Nottingham Forest formasını geçtiğimiz sezon 17 maçta terletmişti.