Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk tatilde
Geçtiğimiz ay evlenen Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, Çeşme'de tatil yapıyor
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Oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk ile geçtiğimiz ay Çeşme'de evlenmişti.
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Alaçatı’da bir plaja giden çift, denize ayrı ayrı girdi.
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Zeynep Mayruk, kadın arkadaşlarıyla birlikte denize girerken, Sarıtaş da şezlongda arkadaşlarıyla birlikte tavla oynadı.
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Bir süre sonra Tolga Sarıtaş, erkek arkadaşlarıyla denize girdi.
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Fit vücudunu sergilerken kaslarını ön plana çıkaran oyuncu, bir müddet sonra denizden çıkarken bu kez de kolyesinin azizliğine uğradı.
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Düğüm olan kolyeyi arkadaşının yardımıyla çözen Tolga Sarıtaş, sonrasında eşinin yanına gitti.
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