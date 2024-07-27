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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili açıklama

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Valilik Tören alanında "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili, "Borç bildirimleri yapılıyor, gerekli adımlar atılacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 14:48 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:19
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        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Valilik Tören alanında "Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

        Rize ile bizim aramıza kimse giremez. Hem sizlerle kucaklaşalım hem de eserlerin açılışını yapalım dedik. Hemşerilerimden her zaman tam not aldık.

        Bugün Rize'de afet konutlarının teslimini yapacağız. Rize 2021 yılında sel afetine maruz kaldı. Son yılların en şiddetli sel baskınında yuvalarımız ve dükkanlarımız zarar görmüştü. Hemen birkaç gün içerisinde kolları sıvadık. Afetzedeler için inşa ettiğimiz konutları, dükkanları, altyapıları söz verdiğimiz şekilde tamamladık. AFAD ile TOKİ, toplam 108 konutun yanı sıra 10 dükkanı tamamladı. Bugün anahtar teslimini gerçekleştiriyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın niyazında bulunuyorum.

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        Şehrimizin birçok noktasında kentsel dönüşüm projeleri yaptık. Kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Toplamda 368 konut ve 31 dükkanı teslim etmiş oluyoruz.

        Ayder Koruma ve Yenileme Projesi'ni de tamamladık. 1800 araçlık kapalı otoparkımız, üstü yeşil alanla süslenerek yeraltına inşa edildi. Ring aracıyla ziyaretler yapılıyor ve aracına geri dönüyor. 517 milyon lira maliyetle hizmete verdiğimiz yatırımın da hayırlı olmasını diliyorum. 825 milyonluk yatırımı Rize'ye kazandırmış oluyoruz.

        Bizim gündemimizde toplu açılışlar var, hizmet var, eser var, yatırım var... Biz çalışıyoruz, iş üretiyoruz... Hükümet olarak emeklilerimizle ilgili yaptıklarımızdan bahsettik. Emekli aylığı ve asgari ücretin nereden nereye geldiğini anlattık. Muhalefete başta emeklilerimiz olmak üzere milletimize meydanlardan verdikleri ancak tutmadıkları sözleri hatırlattım. Sosyal güvenlik borçlarını ödemeleri gerektiğini söyledim. Borçlarının hatırlatılması CHP'yi rahatsız etti. Borç alınırken dost, ödenirken düşmandır misali, borcun üzerine yatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. CHP'nin genel başkanı kendini gülünç duruma düşürüyor. Çöpleri elleriyle toplamak zorunda kalırlarmış... CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor ki... Kamyonla toplamadığınız çöpleri ellerinizle mi toplayacaksınız? Gülsek mi ağlasak mı, inanın bilemiyoruz.

        Bunların niçin paniklediğini rakamlar anlatıyor. En fazla borcu olan 5 belediye, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Büyükşehir borçlarının yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait. SGK'ya borcu 1 milyarın üzerinde olan 6 ilçe var. 6'nın 5'i CHP belediyesi. 500 milyonun üzerinde olan 26 ilçeden 24'ü CHP'nin... SGK'ya borçlulukta zirveyi kimseye bırakmıyorlar. Borçları katlanarak artıyor. Bunların borç ödeme gibi bir alışkanlıkları yok. Eski genel başkanları, SGK'yı batırmıştı. Belediye başkanları kötü mirası aynen devam ettiriyor. Meydanlarda vaat dağıtmayı biliyorlar... Ne sözlerine sadıklar, ne de borçlarına sadıklar... Vals gösterisine dans gösterisine gelince para var, gazetecilere Roma'yı gezdirmek için para var, kişisel reklam için para var... SGK'ya borç ödemeye gelince para yok. İnsanda biraz utanma olur. Benim milletim buna kanar mı? Kimse kör değil. Herkes neyin ne olduğunu görüyor. Bahaneleri kabul etmiyoruz. Bakanlığımız siyasi parti ayrımı gözetmeden bildirimleri göndermeye başladı. Sonra da gerekli adımlar atılacak. Biz bu süreci siyasi çekişmelere kurban etmek istemiyoruz. Sayın CHP Genel Başkanı'na tavsiyem; dersine iyi çalışması, enerjisini milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır. Türkiye için emeklilerimiz için en doğru yol budur. Biz milletin hakkını ve hukukunu korumanın derdindeyiz.

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