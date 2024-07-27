Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları, DSİ, itfaiye ve ilçe belediyesi ekipleri de su baskınlarına müdahale edip, tıkanan mazgalları açtı ve yollarda biriken suyu tahliyeye çalıştı. Belediye ekipleri iş makineleriyle taş, toprak ve çamurla kaplanan yollarda temizlik çalışması başlattı.