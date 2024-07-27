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        Trabzon'da sağanak, sel, taşkın ve heyelana neden oldu

        Trabzon'da etkili olan sağanak yağmur sel ve su baskınlarına yol açtı. Can kaybı veya yaralanan olmazken, tarım arazileri, menfez ve yollar hasar gördü. Sürücüler de zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 17:37 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:37
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          Trabzon’da etkili olan sağanak nedeniyle sel, su baskınları, taşkınlar ve heyelan meydana geldi. Göle dönen Karadeniz Sahil Yolu’nda sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

        • 2

          Can kaybı ve yaralanma olmazken, yağışlarda bazı ilçelerin yüksek kesimlerindeki tarım arazileri, menfez ve yollar hasar gördü.

        • 3

          Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ile iş yerlerini su bastı.

        • 4

          Bazı noktaları göle dönen Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

        • 5

          Gök gürültülü sağanaklar özellikle Trabzon’un Arsin ve Yomra ilçelerinde de etkisini gösterdi. İlçelerin yüksek kesimli mahallelerinde, ani sel, su baskını ve heyelanlar yaşandı.

        • 6

          Can kaybı ve yaralanma olmazken; yağış nedeniyle çok sayıda tarım arazisi, menfez ve yollar ise hasar gördü.

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          Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları, DSİ, itfaiye ve ilçe belediyesi ekipleri de su baskınlarına müdahale edip, tıkanan mazgalları açtı ve yollarda biriken suyu tahliyeye çalıştı. Belediye ekipleri iş makineleriyle taş, toprak ve çamurla kaplanan yollarda temizlik çalışması başlattı.

        • 8

          Öte yandan AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların bugün, gece saatlerine kadar bölgede etkili olacağını duyurup, vatandaşlardan özellikle dere yataklarından ve heyelan riski olan bölgelerden uzak durmaları istendi.

        • 9
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