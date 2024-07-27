Güneş gözlüklerinde Türklerin gözdesi İtalyan ürünleri oldu

Yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarlarından güneş gözlükleri, her yıl farklı marka ve modellerle tüketicilere ulaştırılıyor.

Gözleri güneşin zararlı UV ışınlarından koruyan ve kullanıcısına daha iyi bir bakış açısı kazandıran gözlükler, aydınlık havalarda yaşanabilecek renk ve kontrast kaybını da önlüyor.

Göz sağlığını korumanın yanı sıra kişiye estetik bir görüntü de kazandıran güneş gözlükleri, yüz şekline göre çeşitli model ve renklerde üretiliyor.

İthalat rakamlarına bakıldığındaysa İtalya menşeli ürünlerin ağırlığı dikkati çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye, geçen yıl 179 milyon 794 bin 472 dolar karşılığı toplam 5 milyon 218 bin 987 güneş gözlüğü ithal etti.

REKLAM

İtalya'dan 2023'te ithal edilen güneş gözlüğü sayısı da bir önceki yıla kıyasla yüzde 44,8 artarak, 3 milyon 71 bin 689 adede ulaşırken, ödenen tutar 125 milyon 353 bin 19 dolar oldu. Türkiye, İtalya'dan 2022'de ithal ettiği 2 milyon 121 bin 163 güneş gözlüğü için 69 milyon 697 bin 179 dolar ödeme yapmıştı.

YILIN 5 AYINDA 90,6 MİLYON DOLARLIK İTHALAT YAPILDI

Bu yılın ocak-mayıs dönemine bakıldığında ise en fazla ithalatın yine İtalya'dan gerçekleştiği görüldü. Bu dönemde söz konusu ülkeden satın alınan 1 milyon 542 bin 18 güneş gözlüğü için 56 milyon 746 bin 190 dolar ödeme yapıldı.