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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Güneş gözlüklerinde Türklerin gözdesi İtalyan ürünleri oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Güneş gözlüklerinde Türklerin gözdesi İtalyan ürünleri oldu

        Türkiye son yıllarda ithal güneş gözlüğü tercihini İtalyan ürünlerinden yana kullanırken, bu ülkeden 2022'den bu yana satın alınan toplam ürün sayısı 6 milyon 734 bin 870 adet olarak kayıtlara geçti. Son yıllarda ithalatta İtalya, daha önce zirvede yer alan Çin'i geride bıraktı. Bu yılın ocak-mayıs dönemine İtalya'dan satın alınan 1 milyon 542 bin 18 güneş gözlüğü için 56 milyon 746 bin 190 dolar ödeme yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 14:43 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:27
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        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
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        Yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarlarından güneş gözlükleri, her yıl farklı marka ve modellerle tüketicilere ulaştırılıyor.

        Gözleri güneşin zararlı UV ışınlarından koruyan ve kullanıcısına daha iyi bir bakış açısı kazandıran gözlükler, aydınlık havalarda yaşanabilecek renk ve kontrast kaybını da önlüyor.

        Göz sağlığını korumanın yanı sıra kişiye estetik bir görüntü de kazandıran güneş gözlükleri, yüz şekline göre çeşitli model ve renklerde üretiliyor.

        İthalat rakamlarına bakıldığındaysa İtalya menşeli ürünlerin ağırlığı dikkati çekiyor.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye, geçen yıl 179 milyon 794 bin 472 dolar karşılığı toplam 5 milyon 218 bin 987 güneş gözlüğü ithal etti.

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        İtalya'dan 2023'te ithal edilen güneş gözlüğü sayısı da bir önceki yıla kıyasla yüzde 44,8 artarak, 3 milyon 71 bin 689 adede ulaşırken, ödenen tutar 125 milyon 353 bin 19 dolar oldu. Türkiye, İtalya'dan 2022'de ithal ettiği 2 milyon 121 bin 163 güneş gözlüğü için 69 milyon 697 bin 179 dolar ödeme yapmıştı.

        YILIN 5 AYINDA 90,6 MİLYON DOLARLIK İTHALAT YAPILDI

        Bu yılın ocak-mayıs dönemine bakıldığında ise en fazla ithalatın yine İtalya'dan gerçekleştiği görüldü. Bu dönemde söz konusu ülkeden satın alınan 1 milyon 542 bin 18 güneş gözlüğü için 56 milyon 746 bin 190 dolar ödeme yapıldı.

        Türkiye aynı dönemde toplam 3 milyon 81 bin 930 güneş gözlüğü için ise 90 milyon 562 bin 717 dolar ödedi.

        ÇİN İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

        Son yıllarda ithalatta İtalya, daha önce zirvede yer alan Çin'i geride bıraktı.

        Bu kapsamda, 2022-2024 Mayıs döneminde İtalya'dan ithal edilen toplam 6 milyon 734 bin 870 güneş gözlüğü için 251,8 milyon dolar ödendi.

        İthalatta ikinci sıraya düşen Çin'den 2022'de 1 milyon 296 bin 876, 2023'te 1 milyon 863 bin 974, bu yılın 5 ayında 1 milyon 337 bin 292 güneş gözlüğü satın alındı.

        Çin'den ithal edilen toplam 4 milyon 498 bin 142 güneş gözlüğü için 80,1 milyon dolar ödeme yapıldı.

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