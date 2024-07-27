Evlenmeden çocuk sahibi olan ünlüler
Türk ve yabancı birçok ünlü hamilelik dönemlerinde evlendi. Bu tercihleri, akıllara; "Hamilelik olmasaydı acaba nikâh masasına otururlar mıydı?" sorusunu getiriyor. Cevap belki evet, belki de hayır... Bunu bilemeyiz ama evlenirken nikâh masasına çift olarak değil, aile olarak oturduklarını biliyoruz. O ünlülerin kim oldukları haberimizde...
- 1
GONCA VUSLATERİ
8 aylık hamileyken Levent Yaşar ile 20 Mart 2024'te evlenen Gonca Vuslateri, 27 Nisan 2024'te kızı Asya'yı dünyaya getirdi.
- 2
EZGİ MOLA
8 Mayıs 2023'te uzun süredir birlikte olduğu Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola, 23 Kasım'da oğlu Can'a kavuştu.
- 3
DEMET EVGAR
17 Mart 2022'de Levent Babataş ile evlenen Demet Evgar, 8 Ağustos 2022'de kızı Mavi'yi kucağına aldı.
-
- 4
AHU YAĞTU
10 Mart 2012'de Cem Yılmaz ile evlene Ahu Yağtu, 2 Ağustos 2012'de oğlu Kemal Yılmaz ile annelik duygusunu tattı.
- 5
SEDA SAYAN
1990'nın başlarında Sinan Engin ile evlenen Seda Sayan, 30 Ağustos 1990'da oğlu Oğulcan Engin'i doğurdu.
- 6
TUBA BÜYÜKÜSTÜN
28 Temmuz 2011'de Onur Saylak ile evlenen Tuba Büyüküstün, 19 Ocak 2012'de ikiz kızları Maya ve Toprak'ı dünyaya getirdi.
-
- 7
FEYZA AKTAN
8 Mart 2018'de Özcan Deniz ile evlenen Feyza Aktan, 30 Nisan 2018'de oğlu Kuzeyi doğurdu.
- 8
BERGÜZAR KOREL
Ağustos 2009'da Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, şubat 2010'da oğlu Ali'yi kucağına aldı.
- 9
WILMA ELLES
26 Aralık 2014'te Kerem Göğüş ile evlenen Wilma Elles, 23 Temmuz 2015'te ikizleri Milat ve Melodi'yi dünyaya getirdi.
-
- 10
PELİN KARAHAN
24 Haziran 2014'te Bedri Güntay ile evlenen Pelin Karahan, 29 Aralık 2014'te oğlu Ali'ye kavuştu.
- 11
HÜLYA AVŞAR
7 Ağustos 1997'de Kaya Çilingiroğlu ile evlenen Hülya Avşar 15 Ocak 1998'de kızı Zehra Çilingiroğlu'nu dünyaya getirdi.
- 12
PINAR TEZCAN
Ağustos 2009'da Kerem Özçapkın ile evlenen Pınar Tezcan, 30 Ocak'ta kızı Derin'i doğurdu.
-
- 13
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
18 Eylül 2021'de Burak Yamantürk ile evlenen Özge Özpirinçci, 30 Kasım 2021'de kızı Mercan'ı kucağına aldı.
- 14
SİBEL CAN
Mayıs 2000'de Sulhi Aksüt ile evlenen Sibel Can, 12 Ağustos'ta Emir Aksüt'ü dünyaya getirdi.
- 15
SEÇKİN PİRİLER
24 Mart 2010'da Kaan Tangöze ile evlenen Seçkin Piriler, 13 Eylül 2010'da oğlu Volkan Tangöze'yi doğurdu.
-
- 16
GÜLŞEN
10 Haziran 2016'da Ozan Çolakoğlu ile evlenen Gülşen, 11 ocak 2017'de oğlu Azur Benan'ı kucağına aldı.
- 17
IŞIN KARACA
30 Mayıs 2011'de Sedat Doğan ile evlenen Işın Karaca, 18 Eylül 2011'de kızı Mia'yı doğurdu.
- 18
EMİNA TÜRKCAN
13 Ocak 2008'de Mustafa Sandal ile hayatını birleştiren Emina Türkcan, 8 Ağustos 2008'de dünyaya getirdi.
-
- 19
NURGÜL YEŞİLÇAY
26 Ekim 2004'te Cem Özer ile evlenen Nurgül Yeşilçay, 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'a kavuştu.
- 20
AKASYA ASILTÜRKMEN
17 Temmuz 2016'da Serdar Özerman ile evlenen Akasya Asıltürkmen, 4 Kasım 2016'da kızı Pare'yi dünyaya getirdi.
- 21
ŞEYLA HALİS
29 Ocak 2010'da Bekir Çiçek Demir ile evlenen Şeyla Halis, 12 Mart 2010'da kızı Selin'i kucağına aldı.
-
- 22
ECE DOĞULU
18 Aralık 2007'de Ozan Doğulu ile dünya evine giren Ece Doğulu, 24 Mayıs 2008'te ilk kızları Arya'yı dünyaya getirdi.
- 23
YILDIZ ASYALI
23 Kasım 2015'te Emre Vatansever ile evlenen Yıldız Asyalı, 15 Haziran 2016 da kızı Ayşe Mira'yı doğurdu.
- 24
Karnı burnundayken evlenen yabancı ünlüler ise şöyle;
ALICIA KEYS
31 Temmuz 2010'da Swizz ile evlenirken 7 aylık hamile olan Alicia Keys, Eylül 2010'da oğlu Egypt Daoud'u kucağına aldı
-
- 25
HEIDI KLUM
10 Mayıs 2005'te Seal ile evlenen Heidi Klum, 12 Eylül 2005'te oğlu Henry Günther ile hayatına yeni bir anlam kazandırdı.
- 26
MIRANDA KERR
23 Temmuz 2010'da Orlando Bloom ile evlenen Miranda Kerr, 6 Ocak 2011'de oğlu Flynn Christopher Bloom'u doğurdu.
- 27
JESSICA ALBA
19 Mayıs 2008 Cash Warren ile evlenen Jessica Alba, 7 Haziran 2008'de kızı Honor Marie Warren dünyaya geldi.
-
- 28
JENNIFER GARNER
Haziran 2005'te Ben Affleck ile evlene Jennifer Garner, 1 Aralık 2005'te Violet Anne Affleck adını verdikleri kızları doğdu.
- 29
HALLE BERRY
13 Temmuz 2013'te Olivier Martinez ile evlenen Halle Berry, Ekim 2013'te oğlu Maceo-Robert Martinez'e kavuştu.
- 30
UMA THURMAN
1 Mayıs 1998'de Ethan Hawke ile evlenen Uma Thurman, 8 Temmuz 1998'de kızı Maya Hawke'yi dünyaya getirdi.
-
- 31
GWENETH PALTROW
5 Aralık 2003 'te Chris Martin ile evlenen Gweneth Paltrow, 14 Mayıs 2004'te kızı Apple Blythe Alison Martin'i kucağına aldı.