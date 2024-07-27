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        Haberler Magazin Evlenmeden çocuk sahibi olan ünlüler - Magazin haberleri

        Evlenmeden çocuk sahibi olan ünlüler

        Türk ve yabancı birçok ünlü hamilelik dönemlerinde evlendi. Bu tercihleri, akıllara; "Hamilelik olmasaydı acaba nikâh masasına otururlar mıydı?" sorusunu getiriyor. Cevap belki evet, belki de hayır... Bunu bilemeyiz ama evlenirken nikâh masasına çift olarak değil, aile olarak oturduklarını biliyoruz. O ünlülerin kim oldukları haberimizde...

        Giriş: 27.07.2024 - 08:39 Güncelleme: 27.07.2024 - 08:39
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        • 1

          GONCA VUSLATERİ
          8 aylık hamileyken Levent Yaşar ile 20 Mart 2024'te evlenen Gonca Vuslateri, 27 Nisan 2024'te kızı Asya'yı dünyaya getirdi.

        • 2

          EZGİ MOLA
          8 Mayıs 2023'te uzun süredir birlikte olduğu Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola, 23 Kasım'da oğlu Can'a kavuştu.

        • 3

          DEMET EVGAR
          17 Mart 2022'de Levent Babataş ile evlenen Demet Evgar, 8 Ağustos 2022'de kızı Mavi'yi kucağına aldı.

        • 4

          AHU YAĞTU
          10 Mart 2012'de Cem Yılmaz ile evlene Ahu Yağtu, 2 Ağustos 2012'de oğlu Kemal Yılmaz ile annelik duygusunu tattı.

        • 5

          SEDA SAYAN
          1990'nın başlarında Sinan Engin ile evlenen Seda Sayan, 30 Ağustos 1990'da oğlu Oğulcan Engin'i doğurdu.

        • 6

          TUBA BÜYÜKÜSTÜN
          28 Temmuz 2011'de Onur Saylak ile evlenen Tuba Büyüküstün, 19 Ocak 2012'de ikiz kızları Maya ve Toprak'ı dünyaya getirdi.

        • 7

          FEYZA AKTAN
          8 Mart 2018'de Özcan Deniz ile evlenen Feyza Aktan, 30 Nisan 2018'de oğlu Kuzeyi doğurdu.

        • 8

          BERGÜZAR KOREL
          Ağustos 2009'da Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, şubat 2010'da oğlu Ali'yi kucağına aldı.

        • 9

          WILMA ELLES
          26 Aralık 2014'te Kerem Göğüş ile evlenen Wilma Elles, 23 Temmuz 2015'te ikizleri Milat ve Melodi'yi dünyaya getirdi.

        • 10

          PELİN KARAHAN
          24 Haziran 2014'te Bedri Güntay ile evlenen Pelin Karahan, 29 Aralık 2014'te oğlu Ali'ye kavuştu.

        • 11

          HÜLYA AVŞAR
          7 Ağustos 1997'de Kaya Çilingiroğlu ile evlenen Hülya Avşar 15 Ocak 1998'de kızı Zehra Çilingiroğlu'nu dünyaya getirdi.

        • 12

          PINAR TEZCAN
          Ağustos 2009'da Kerem Özçapkın ile evlenen Pınar Tezcan, 30 Ocak'ta kızı Derin'i doğurdu.

        • 13

          ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
          18 Eylül 2021'de Burak Yamantürk ile evlenen Özge Özpirinçci, 30 Kasım 2021'de kızı Mercan'ı kucağına aldı.

        • 14

          SİBEL CAN
          Mayıs 2000'de Sulhi Aksüt ile evlenen Sibel Can, 12 Ağustos'ta Emir Aksüt'ü dünyaya getirdi.

        • 15

          SEÇKİN PİRİLER
          24 Mart 2010'da Kaan Tangöze ile evlenen Seçkin Piriler, 13 Eylül 2010'da oğlu Volkan Tangöze'yi doğurdu.

        • 16

          GÜLŞEN
          10 Haziran 2016'da Ozan Çolakoğlu ile evlenen Gülşen, 11 ocak 2017'de oğlu Azur Benan'ı kucağına aldı.

        • 17

          IŞIN KARACA
          30 Mayıs 2011'de Sedat Doğan ile evlenen Işın Karaca, 18 Eylül 2011'de kızı Mia'yı doğurdu.

        • 18

          EMİNA TÜRKCAN
          13 Ocak 2008'de Mustafa Sandal ile hayatını birleştiren Emina Türkcan, 8 Ağustos 2008'de dünyaya getirdi.

        • 19

          NURGÜL YEŞİLÇAY
          26 Ekim 2004'te Cem Özer ile evlenen Nurgül Yeşilçay, 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'a kavuştu.

        • 20

          AKASYA ASILTÜRKMEN
          17 Temmuz 2016'da Serdar Özerman ile evlenen Akasya Asıltürkmen, 4 Kasım 2016'da kızı Pare'yi dünyaya getirdi.

        • 21

          ŞEYLA HALİS
          29 Ocak 2010'da Bekir Çiçek Demir ile evlenen Şeyla Halis, 12 Mart 2010'da kızı Selin'i kucağına aldı.

        • 22

          ECE DOĞULU
          18 Aralık 2007'de Ozan Doğulu ile dünya evine giren Ece Doğulu, 24 Mayıs 2008'te ilk kızları Arya'yı dünyaya getirdi.

        • 23

          YILDIZ ASYALI
          23 Kasım 2015'te Emre Vatansever ile evlenen Yıldız Asyalı, 15 Haziran 2016 da kızı Ayşe Mira'yı doğurdu.

        • 24

          Karnı burnundayken evlenen yabancı ünlüler ise şöyle;

          ALICIA KEYS
          31 Temmuz 2010'da Swizz ile evlenirken 7 aylık hamile olan Alicia Keys, Eylül 2010'da oğlu Egypt Daoud'u kucağına aldı

        • 25

          HEIDI KLUM
          10 Mayıs 2005'te Seal ile evlenen Heidi Klum, 12 Eylül 2005'te oğlu Henry Günther ile hayatına yeni bir anlam kazandırdı.

        • 26

          MIRANDA KERR
          23 Temmuz 2010'da Orlando Bloom ile evlenen Miranda Kerr, 6 Ocak 2011'de oğlu Flynn Christopher Bloom'u doğurdu.

        • 27

          JESSICA ALBA
          19 Mayıs 2008 Cash Warren ile evlenen Jessica Alba, 7 Haziran 2008'de kızı Honor Marie Warren dünyaya geldi.

        • 28

          JENNIFER GARNER
          Haziran 2005'te Ben Affleck ile evlene Jennifer Garner, 1 Aralık 2005'te Violet Anne Affleck adını verdikleri kızları doğdu.

        • 29

          HALLE BERRY
          13 Temmuz 2013'te Olivier Martinez ile evlenen Halle Berry, Ekim 2013'te oğlu Maceo-Robert Martinez'e kavuştu.

        • 30

          UMA THURMAN
          1 Mayıs 1998'de Ethan Hawke ile evlenen Uma Thurman, 8 Temmuz 1998'de kızı Maya Hawke'yi dünyaya getirdi.

        • 31

          GWENETH PALTROW
          5 Aralık 2003 'te Chris Martin ile evlenen Gweneth Paltrow, 14 Mayıs 2004'te kızı Apple Blythe Alison Martin'i kucağına aldı.

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