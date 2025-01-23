Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bursa'da 2 kadının evden hırsızlık yaptığı anlar kameraya yansıdı

        Bursa'da 2 kadının evden hırsızlık yaptığı anlar kameraya yansıdı

        Bursa'da 2 hırsızlık şüphelisi, iddiaya göre kredi kartıyla kapıyı açıp eve girdi. Yatak odasının çekmecesinde bulunan 125 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı çalan hırsızlar, hızla apartmandan uzaklaştı. 2 şüpheliden 1'i yakalanırken, kimliği belirlenen diğer şüpheli aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 21:43 Güncelleme: 23.01.2025 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kredi kartını anahtar gibi kullandılar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ev sahibinin pazarda olduğu sırada evin kapısını kartla açıp 125 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı çalan 2 kadın şüpheliden 1'i polis ekipleri tarafından 30 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı.

        Olay, geçen salı günü akşam saatlerinde Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibinin semt pazarına gitmesini fırsat bilen 2 hırsızlık şüphelisi, iddiaya göre kredi kartıyla kapıyı açıp eve girdi.

        Yatak odasının çekmecesinde bulunan 125 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı çalan hırsızlar, hızla apartmandan uzaklaştı. Pazarda alışverişini tamamlayıp dönen ev sahibi, odaları dağınık görünce yaptığı kontrolde altın ve paralarının çalındığını saptadı.

        Haber verilmesi üzerine adrese gelen ekipler, 30 güvenlik kamerası izleyerek kaçan kadın hırsızların kimliğini tespit etti. 2 hırsızlık şüphelisinden 1’i yakalanırken, kimliği belirlenen diğer şüpheli aranıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #hırsızlık
        #haberler
        Yazı Boyutu
        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Anasayfa