3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan damada 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

OTOMOBİLİ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Aybey'in kaçtığı otomobili, Çalış mevkisinde ormanda terk edilmiş halde buldu. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Özcan Aybey'i yakalayıp, gözaltına aldı. İlk ifadesinde, Aybey'in eşiyle problemler yaşadığını, sebebinin kayınpederi ve kayınvalidesi olarak gördüğünü, kavga edince de sinirlenerek onları ve araya giren Muhammet Akbaba'yı vurduğunu söylediği öğrenildi.

Şükrü ve Adile Aysu çiftinin cenazeleri, Kaya Mahallesi Keçiler Mezarlığı'nda, Muhammet Akbaba'nın cenazesinin ise Seydikemer Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilirken. Şüpheli Aybey polisteki işlemlerinin ardından ertesi gün geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği Fethiye Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.