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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan damada 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi | Son dakika haberleri

        3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan damada 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Muğla'da boşanma aşamasındaki eşinin anne babası ile komşusunu öldüren, ardından iki kişiyi de yaralayan damada 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 22:12 Güncelleme: 23.01.2025 - 22:12
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        • 1

          Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine gidip, çıkan tartışmada kayınpederi Şükrü Aysu (53) ve kayınvalidesi Adile Aysu (52) ile araya giren komşuları Muhammet Akbaba'yı (49) tabancayla vurarak öldürüp, ardından E.U. ve Serdar Genç'i de evlerinde tabancayla yaralayan Özcan Aybey (41) hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

        • 2

          Olay, geçen 29 Haziran'da saat 07.00 sıralarında Kayaköy Mahallesi'nde meydana geldi. 15 Temmuz gazisi Özcan Aybey, boşanma aşamasındaki eşi Nazlı Aybey'in (25) babası Şükrü Aysu'nun evinin önüne gitti. Aybey ve kayınpederi Şükrü Aysu arasında tartışma çıktı. Sesleri duyan Şükrü Aysu'nun eşi Adile Aysu da dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Evin yanındaki dükkanın sahibi Muhammet Akbaba da kavgayı görüp, tarafları ayırmak için araya girdi.

        • 3

          Bu sırada Özcan Aybey, yanında getirdiği tabancayla kayınpederi Şükrü Aysu, kayınvalidesi Adile Aysu ve komşuları Muhammet Akbaba'ya peş peşe ateş edip, kaçtı. Olay sırasında evde bulunan ve silah seslerini duyan eşi Nazlı Aybey durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

          Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aysu çiftinin hayatını kaybettiği belirlerken, Akbaba ise ağır yaralı olarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Akbaba da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        • 4

          2 KİŞİYİ DAHA VURDU

          Olay yerinden kaçan Özcan Aybey, ardından Esat Ulu ve Serdar Genç'in yaşadığı eve gitti. Aybey, kendisini elinde tabancayla görüp, tartıştığı Ulu ve Genç'i de yaralayarak otomobiliyle kaçtı. Yaralanan Ulu ve Genç, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İki yaralı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        • 5

          OTOMOBİLİ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

          Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Aybey'in kaçtığı otomobili, Çalış mevkisinde ormanda terk edilmiş halde buldu. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Özcan Aybey'i yakalayıp, gözaltına aldı. İlk ifadesinde, Aybey'in eşiyle problemler yaşadığını, sebebinin kayınpederi ve kayınvalidesi olarak gördüğünü, kavga edince de sinirlenerek onları ve araya giren Muhammet Akbaba'yı vurduğunu söylediği öğrenildi.

          Şükrü ve Adile Aysu çiftinin cenazeleri, Kaya Mahallesi Keçiler Mezarlığı'nda, Muhammet Akbaba'nın cenazesinin ise Seydikemer Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilirken. Şüpheli Aybey polisteki işlemlerinin ardından ertesi gün geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği Fethiye Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        • 6

          Soruşturmanın ardından Özcan Aybey hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Aybey'in cinayetleri nasıl işlediğiyle ilgili detaylara yer verildi. Eşini kıskanması nedeniyle kayınpederi, kayınvalidesini öldürdüğü, Esat Ulu'yu yaraladığı, onun yanında olan Serdar Genç'i yaraladığı ve daha önce hiçbir husumetinin bulunmadığı, sırf öldürmüş olmak için Muhammet Akbaba'yı öldürdüğüne yer verildi. İddianamede, sanık Özcan Aybey için 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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