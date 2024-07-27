Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!

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Kocaeli'nde, Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

SAKARYA'DA 3 İLÇEDE DE YASAK KARARI AA'da yer alan habere göre Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

SAHİLDEKİ BAYRAKLAR 'KIRMIZI'YA DÖNDÜ REKLAM Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

DÜZCE AKÇAKOCA'DA TÜM PLAJLARDA YASAK Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor. Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları ikaz ediyor.

SEL VE TAŞKIN UYARISI Öte yandan Akçakoca Kaymakamlığı sel, su baskını, taşkın ve heyelan riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.