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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç: TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç: TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı. Sonucu pek çok yer için sürpriz oldu. Bir ittifak kazandı. Bu TFF o malum kulübü ittirecek diyemeyiz, ama gidenlerin ittireceği kesindi" diye konuştu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.07.2024 - 14:15 Güncelleme: 27.07.2024 - 14:37
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        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu toplantısındaki açıklamaları şöyle:

        "Hepimiz Olimpiyatlara giden tüm sporcularla gurur duyuyoruz. İnşallah en yüksek sayıda madalya ile dönerler. Çünkü ülkemiz bunu hak ediyor. Belki 27 sporcu Paris'e başka kulüplerden gitse, teşekkür ederlerdi. Ancak biz olunca çok konuşan çıkmıyor. Antrenörlerimize, sponsorlarımıza teşekkür ederim.

        "AZİZ BAŞKAN'IN BURADA OLMASI ÇOK ANLAMLI"

        Aziz Yıldırım'ın mevcudiyeti, başkan kim olursa olsun destek vermesi büyük bir rekabet avantajı kazandırır. Bunu inşallah ileriki günlerde göreceğiz. Burada olduğu için başkanımıza ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Aziz Başkan'ın burada olması çok anlamlı. 'Dünyanın en büyük spor kulübü' olma vizyonunu Fenerbahçe'ye o yerleştirdi. Sayın başkan Aziz Yıldırım inşallah her branşta, tüm maçlarda yanımızda olursunuz.

        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
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        "TFF SEÇİMLERİNDE BİR İTTİFAK KAZANDI"

        TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı. Sonucu pek çok yer için sürpriz oldu. Bir ittifak kazandı. Bu ittifak kendinden oldu. Bu ittifak futbolun bağımsız olması anlamında çok önemli. Devletin çorbada tuzu olacak. Ancak biz sahada devletin elinin olmamasını istiyoruz. Kurulların liyakatle kurulmasını istiyoruz. Bir kulübün transfer tahtası kapandığında sihirli bir olmamasını istiyoruz. 99 puan topladık, 7,5 milyon dolar aldık. Anadolu kulüpleri bu az gelir nedeniyle müdahaleye açık hale geliyor. Futbolun dünya çapında olması için devlet destek olacak. Devlet olmasa, bu stattlar olur muydu? Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı... Herkes topa girmeli. Kısır bir rekabet içerisindeyiz.

        "DEĞİŞİMİN KAZANMASI İYİ OLDU"

        Giden, geleni aratır mı? Başkanınız olarak şunu söyleyebilirim, değişimin kazanması daha iyi oldu. Yıllar sonra o malum unsurları içinde bulundurmayan bir federasyon geldi. Fenerbahçe ile ilişkileri nasıl olur, bilemem. Bu saatten sonra söylemler değil eylemler önemli. Adil iklim sağlanırsa bunun destekçisi olacağız. Bu TFF o malum kulübü ittirecek diyemeyiz, ama gidenlerin ittireceği kesindi. O yüzden bu değişiklik oldu. Gidenin arkasından konuşmak istemiyorum. Ancak Fenerbahçe'ye büyük zararları oldu.

        Seçim öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş tepki gösterdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş camiaları, seçim öncesi TFF'ye yürüyüş yapsaydı, sizce aday olabilir miydi? İnsanlar açık açık tepkiden çekiniyorlar.

        "GÜZEL BİR HAVA VAR"

        Hafta içi Şekip Mosturoğlu ile toplantı yaptık. Asgari müşterekte buluşuruz. Yıllarca beraber çalıştık. Bu toplantıya katılmamayı düşünüyorduk ama her şey geride kaldı. Güzel bir hava var. İnşallah Divan Kurulu camiaya güzel bir hava getirir. Fenerbahçe'nin yüksek mertebesi her zaman yönetimin yanında olmuştur. İnşallah böyle devam eder."

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