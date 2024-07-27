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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantı öncesi başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım'ın birbirine sarılması ve selamlaşması büyük alkış aldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.07.2024 - 12:21 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:55
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        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
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        Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı.

        Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı.

        Toplantının açılış konuşmasını yapan Şekip Mosturoğlu, "Geçtiğimiz sene futbolda hak ettiğimizi düşündüğümüz kupalar saha dışı sebeplerle elimizden alınmıştır. Futbolda yeni sezondan itibaren Fenerbahçe çağı başlayacak. Ali Koç ve Aziz Yıldırım tarafından karşılıklı atılan adımlar onların önderliğinde yaratılmış tablo camiamızın özlemini duyduğu özel bir tablodur. Bir ve beraber olunduğunda bizi durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Bunun en net örneği 3 Temmuz sürecidir." ifadelerini kullandı.

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        Toplantı, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından raporlar hakkındaki görüşlerin ifade edilmesiyle sona erecek.

        AZİZ YILDIRIM DA TOPLANTIYA KATILDI

        Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, YDK toplantısına katıldı. Sarı-lacivertli kulüpte 20 sene başkanlık yapan Yıldırım, seçimli genel kurul dışında 2018'in ardından ilk defa toplantıda yer aldı. Toplantı öncesi Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın birbirine sarılması ve selamlaşması üyeler tarafından alkışlandı.

        BURAK KIZILHAN: YAPILAN HAKSIZLIKLAR TÜRKİYE'NİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU

        Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde futbolda bu sezon büyük başarılar yakalayacaklarına inandıklarını söyledi.

        Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapılan açılış konuşmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi.

        Faaliyet raporunu okuyan Burak Kızılhan, sözü şube sorumlularına verdi.

        Şube sorumlularının branşlarla ilgili verdiği bilgilerin ardından yeniden kürsüye gelen Kızılhan, "3 Temmuz kumpasının üzerinden 13 yıl geçti. Bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net olduğunu ve mücadelemizin bitmeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. TFF seçimli genel kurulu gerçekleşti. Yeni seçilen federasyondan tek beklentimiz adil yaklaşımla tüm takımlara eşit mesafede, Türk futbolunun geleceğini düşünerek adımlar atılmasıdır." ifadelerini kullandı.

        Futbolda yeni sezona ilişkin beklentileri aktaran Kızılhan, "Yapılan haksızlıklar, yapılan kayrılma tüm Türkiye'nin gözü önünde oldu. RAMS Park'ta her şeye rağmen galip gelerek şampiyonluğu kimin hak ettiğini gösteren takımımıza minnettarız. Mourinho liderliğinde bu sezonun Fenerbahçe için büyük başarılara sahne olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Başkan Ali Koç'un Bodrum'daki açıklamalarının amacından saptırılmaya çalışıldığını anlatan Kızılhan, şunları kaydetti:

        "Fenerbahçe bir ve beraber olursa tüm zorlukları aşacak güce sahiptir. Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü diyoruz. Marka değeriyle kıyasladığımızda bizim kadar farklı branşta aktif başka spor kulübü yok. Fenerbahçe bu branşlarda sadece aktif değil, hepsinde zirve yarışı içinde. Rakipler değişiyor ama Fenerbahçe adı hep aynı yerde kalıyor."

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