Prens William nasıl para kazanıyor?

PRENS NASIL PARA KAZANIYOR?

Prens William, bilinen anlamda bir maaş almıyor. Bunun yerine yıllık masrafları büyük ölçüde, tahtın varisine fon sağlamak amacıyla Kral III. Edward tarafından 1337'de kurulan bir mülk olan Cornwall Dükalığı tarafından karşılanıyor.

Cornwall Dükalığı, İngiltere'deki iki kraliyet dükalığından biri. Diğeri Kral Charles’ın yönetimindeki Lancaster Dükalığı.

Ne Prens William ne de Kral Charles, dükalığa ait varlıkları kişisel çıkar için satamıyor, ancak bu arazilerden gelen gelirleri kullanabiliyor. Cornwall Dükalığı’nın geliri, tahtın varisi Galler Prensi'nin hazinesine aktarılıyor.

Dükalık, hem turizm hem de tarımsal üretimde önemli gelir elde ediyor. Prens William'ın payına düşen bu mirasın içinde, Birleşik Krallık'taki en büyük organik gıda markasının yanı sıra Transilvanya'da bulunan doğa ile iç içe bir inziva merkezi de bulunuyor.