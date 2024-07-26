Ayşegül Aldinç: Devlet memuru statüsünde çalışmıştım
Ayşegül Aldinç, gençlik yıllarında devlet memuru olarak çalıştığını dile getirdi. Aldinç, memurluk döneminden ilginç bir anısını da paylaştı
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Sosyal medya hesabından ara ara gençlik yıllarına ait fotoğraflar paylaşan Ayşegül Aldinç, bunlara bir yenisini daha ekledi.
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Ayşegül Aldinç, 24 yaşındayken memurluk yaptığı dönemden siyah - beyaz bir fotoğrafını takipçilerine sundu.
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66 yaşındaki Ayşegül Aldinç, yaptığı paylaşıma; "Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nu (şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) bitirdikten sonra, 4 yıl Yıldız Parkı içinde bulunan Yıldız Porselen'de önce stajyer öğrenci sonra da desinatör olarak devlet memuru statüsünde çalışmıştım.
Fotoğrafta, kıvançla eserimin önünde görülüyorum. Böyle lenger tabak denir. Koca tabaklara, vazo ve çeşitli porselen objelere serbest çalışmalar yapardık. Şablonlu klasik çalışmalar da olurdu arada. Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarışıp ayağımın tozuyla işe döndüğüm yıl. Yarışma konusunda müdüriyetten izinliyim tabii. Hiç unutmam askere gider gibi uğurlanmıştım Yıldız Porselen'den."
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Doğan Canku, Ahmet Kurtaran ve Selami Karaibrahimgil'den oluşan Modern Folk Üçlüsü ve Ayşegül Aldinç, 1981'de katıldığı Eurovison Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi 'Dönme Dolap' ile temsil ederken, 9 puanla 18'inci oldu.