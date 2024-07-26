Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle: Richard Rios!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha bölgesine yoğunlaştı. Sarı-Kırmızılılar, Copa America'da ön plana çıkan Richard Rios'ı gündemine aldı. İşte detaylar...
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Kadrosuna son olarak Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i katan Galatasaray hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Okan Buruk'un iki yönlü orta saha isteği sonrası sarı kırmızılı yönetim, tüm uğraşlara rağmen Wendel'in kulübü Zenit ile anlaşamadı.
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MSN Brasil'de yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Palmerias forması giyen Richard Rios'u kadrosuna katmak istiyor.
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Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcu için 16 milyon Euro bonservis ücreti teklif ettiği belirtilen haberde, Brezilya ekibinin bu teklifin yükselmesini beklediği de aktarıldı.
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24 yaşındaki orta saha, Palmeiras ile 83 maça çıktı ve 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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Kolombiya Milli Takımı'nın formasını da 13 kez sırtına geçiren Rios, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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