Feyza Civelek tatilde
'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek, arkadaşlarıyla Bodrum'da görüntülendi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek, tatil yapıyor.
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Ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla Bodrum'da görüntülendi.
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Feyza Civelek, Yalıkavak'taki bir plajdaydı.
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Arkadaşlarıyla deniz kenarında dolaşan oyuncu, bir ara ayağını denize soktu.
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Sonra denize girmekten vazgeçen Feyza Civelek, havuz başına geçti.