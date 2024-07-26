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        Haberler Objektife Takılanlar Feyza Civelek tatilde - Magazin haberleri

        Feyza Civelek tatilde

        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek, arkadaşlarıyla Bodrum'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 09:46 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:16
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek, tatil yapıyor.

        • 2

          Ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla Bodrum'da görüntülendi.

        • 3

          Feyza Civelek, Yalıkavak'taki bir plajdaydı.

        • 4

          Arkadaşlarıyla deniz kenarında dolaşan oyuncu, bir ara ayağını denize soktu.

        • 5

          Sonra denize girmekten vazgeçen Feyza Civelek, havuz başına geçti.

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