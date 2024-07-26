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        Haberler Gündem 3. Sayfa Artvin haberleri: Ruknettin Toroman'ın zıpkın avı ölümle bitti | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Zıpkın avı ölümle bitti!

        Artvin'de, zıpkınla balık avına çıkan 46 yaşındaki Ruknettin Toraman'dan haber alınamadı. Toraman'ın deniz yüzeyinde cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:10
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        Zıpkın avı ölümle bitti!
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        Artvin'in Fındıklı ilçesindeki Aksu Limanı'ndan zıpkınla balık avlamak için dalgıç kıyafetiyle Karadeniz'e açılan Ruknettin Toraman (46), eve dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        DHA'da yer alan habere göre polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda Toraman’a ulaşılamadı.

        DENİZ ÜZERİNDE CANSIZ BEDEN

        Arhavi ilçesinde dün sabah saatlerinde deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli ceset olduğunu fark eden balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik ve deniz polisine haber verdi.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Kıyıya çıkarılıp, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılan cesedin, eski AK Parti Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toraman'ın oğlu Ruknettin Toraman olduğu tespit edildi.

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        #ARTVİN
        #Son dakika haberler
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