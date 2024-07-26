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        Haberler Dünya ABD 10 milyon dolar ödül koydu! Kuzey Koreli bilgisayar korsanları dünya genelindeki şirketlerden hassas bilgi çalmakla suçlandı | Dış Haberler

        ABD 10 milyon dolar ödül koydu! Kuzey Koreli bilgisayar korsanları dünya genelindeki şirketlerden hassas bilgi çalmakla suçlandı

        ABD, İngiltere ve Güney Kore, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarını dünya genelindeki şirketlerden hassas askeri bilgileri çalmakla suçladı. ABD Dışişleri Bakanlığı korsanların konumu ya da kimliğinin tespit edilmesini sağlayan bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül teklif ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:55 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:55
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        ABD 10 milyon dolar ödül koydu!
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        ABD, İngiltere ve Güney Kore, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, hassas askeri bilgileri çalmak amacıyla dünya genelindeki farklı savunma ve mühendislik firmalarının bilgisayar sistemlerini hedef aldığını bildirdi.

        ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) ve Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS), konuya ilişkin ortak açıklama yayımladı.

        Açıklamada, Kuzey Kore destekli "Anadriel ya da APT45" olarak adlandırılan bilgisayar korsanlarının aralarında tank, denizaltı, savaş uçağı, füze ve radar sistemleri üreticilerinin de bulunduğu farklı savunma ve mühendislik firmalarının bilgisayar sistemlerini hedef aldığı belirtildi.

        Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Japonya ve Hindistan'daki çeşitli endüstri sektörlerini de hedef aldığı aktarılan açıklamada, Andariel'in "casusluk faaliyetlerini bazı ABD merkezli sağlık kuruluşlarına karşı fidye yazılımı operasyonlarıyla finanse ettiği" ifade edildi.

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        10 MİLYON DOLARA KADAR ÖDÜL TEKLİF EDİLDİ

        ABD Adalet Bakanlığı da Anadriel üyesi Kuzey Koreli Rim Jong-hyok hakkında, ABD merkezli hastanelerdeki yazılımları hackleyerek, buradan ele geçirdiği fidye gelirleriyle dünya genelindeki devlet kurumlarına yönelik korsanlık faaliyetleri sağladığına ilişkin iddianame yayımladı.

        İddianamede, Rim ve diğer Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, 2 ABD Hava Kuvvetli üssü, NASA'nın yanı sıra Tayvan, Güney Kore ve Çin'de bulunan bazı kuruluşlara yönelik de korsanlık faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı da Anadriel üyesi Rim'in konumu ya da kimliğinin tespit edilmesini sağlayan bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül teklif ettiğini açıkladı.

        Birleşmiş Milletler (BM), 2023 başında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin, 2022'de bir önceki yıla göre daha çok dijital para hırsızlığı yaptığını ortaya koymuştu.

        Uluslararası gözlemciler, çalınan bu paraların, Kuzey Kore'nin yaptırımlara maruz kalan nükleer ve füze programlarına aktarıldığını belirtiyor.

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