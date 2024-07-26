ABD 10 milyon dolar ödül koydu! Kuzey Koreli bilgisayar korsanları dünya genelindeki şirketlerden hassas bilgi çalmakla suçlandı

ABD, İngiltere ve Güney Kore, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, hassas askeri bilgileri çalmak amacıyla dünya genelindeki farklı savunma ve mühendislik firmalarının bilgisayar sistemlerini hedef aldığını bildirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) ve Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS), konuya ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kuzey Kore destekli "Anadriel ya da APT45" olarak adlandırılan bilgisayar korsanlarının aralarında tank, denizaltı, savaş uçağı, füze ve radar sistemleri üreticilerinin de bulunduğu farklı savunma ve mühendislik firmalarının bilgisayar sistemlerini hedef aldığı belirtildi.

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Japonya ve Hindistan'daki çeşitli endüstri sektörlerini de hedef aldığı aktarılan açıklamada, Andariel'in "casusluk faaliyetlerini bazı ABD merkezli sağlık kuruluşlarına karşı fidye yazılımı operasyonlarıyla finanse ettiği" ifade edildi.