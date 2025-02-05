Kırklareli'ndeki Pınar Mahallesi'nde, geçen yıl 14 Kasım'da, Recep Çetin (64), tartıştığı eşi Aysel Çetin'i (58) uyurken başına baltayla vurarak öldürdü. Çetin olayın ardından polise gidip teslim oldu. Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE DE ELİNİ VE BURNUNU KIRMIŞ

Maktul Aysel Çetin'in kardeşi A.K. de sanık ile kardeşinin evlilikleri boyunca tartışmalar yaşadıklarını iddia etti. Sanığın daha önce de kardeşi Aysel Çetin'in elini ve burnunu kırdığını, sanığın her ortamda kardeşine karşı hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini ileri süren A.K, sanığa en ağır cezanın verilmesini talep etti.