Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü? İşte basit anti-aging formülleri
Dünya, her geçen gün insan ömrünün konforunu bir adım öne taşımaya programlı bir sistem gibi işlemeye devam ediyor. İnsan ömrünü daha kolay bir hale getirmeye çalışan tüm bu çalışmaların arasından yükselen yeni bir soru var: Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
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Bundan neredeyse 150 yıl önce insanlar 40 yaşına kadar yaşadığında "Uzun bir hayat sürdü" diye düşünülürdü. Evet, bugünden bakınca inanması güç ancak insan hayatı her geöen gün biraz daha uzuyor. Bu durum her zaman pozitif tartışmalara çıkmıyor ne yazık ki. İnsan ömrünün uzaması görece yeni denecek bir tartışma zemini de yaratıyor: Yaşlılık.
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İnsanların hareketinin yavaşladığı, hastalıkların baş gösterdiği, kayıpların ve yaşam zorluklarının daha katlanılmaz hale geldiği yaşlılık pek çoğumuz için ürkütücü bir dönemi temsil ediyor. Yaşlanmak istemiyoruz ve yaşlanmayı geciktirmek için her yolu denemeye de hazırız! Elbette sistem tam bu anda kendi pazarını yaratıyor.
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Bugün kozmetik ve estetik sektörü yaşlanmayı geciktirmeye kafayı takmış durumda. Elbette var olan talebi karşılamak için yapılıyor onca şey... Yaşlılıktan kaçınmak isteyen milyonların beslediği bu talep gerçek bir çözüme kavuşabilir mi peki?
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Tıp dünyası yaşlanmayı geciktirici tedaviler üzerine tartışıyor ve uzun yıllar da tartışmaya devam edecek gibi görünüyor. İsterseniz konuyu biraz daha rasyonel bir yerden ele alalım. Çünkü bazı araştırmalar yaşlanmayı değilse bile yaşlanmanın etkilerini azaltmanın mümkün olduğundan bahsediyor.
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Anti-aging son dönemlerin en popüler kelimeleri arasında yer alıyor. Yaşlanma karşıtı anlamına gelen bu terim, gençliği vaadeden her ürünün pazarlanmasında tercih edilen bir terim. Biz de buradan gidelim öyleyse... Anti-aging'in en önemli adımı pek çoğumuzun aklına geleceği gibi dengeli ve doğru beslenmek.
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Hayatımızı vitamin ve mineraller bakımından zengin besinlerle beslenerek sürdürürsek, ağırlığımızı artırmadan, kilo ve yağlanma sorunu yaşamadan bir hayat sürmeyi başarabilirsek yaşlanmayı geciktirme şansımız olabilir.
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SİNDİRİM PROBLEMLERİ İŞİNİZİ ZORLAŞTIRACAK
Beslenme konusunda bilinmesi gereken ilk şey sindirimimizin bağırsaklarda gerçekleştidiği bilgisidir. Eğer tükettiğimiz besinlerden maksimum verim almak istiyorsak ya da kullandığımız vitamin ve mineral takviyelerinin işe yaramasını istiyorsak bağırsak sağlığımızın çok iyi olması gerekir. Yaşlanmayı geciktirmek için vücudunuzun sağlıklı olması çok önemli. Özellikle bağırsaklarınızın...
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RAFİNE ŞEKER DOSTUNUZ DEĞİL
Vücuda en çok zarar veren şeylerin başında rafine şeker geliyor. Rafine şeker, sadece midenize ve bağırsaklarınıza değil cildinize de zarar veriyor. Akne problemleri cildi yorar. Rafine şeker aknenin en sevdiği şeydir. Yaşlanmayla aranıza mesafe koymak için önce rafine şekerle aranıza bir mesafe koymanız gerekecek. Cildinizin akneye tutulması, nemini ve esnekliğini koruması için rafine şekerin vücuttan uzaklaşması şart.
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Paketli gıdalar da uzak durulması gereken diğer toksik beslenme alışkanlığı desek yeridir. Beslenme listenizi oluşturan besinlerin antioksidan açısından zengin, lif açısından verimli sebzeler ve meyveler olması gerekir.
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UYKU DÜZENİNİZ ÇOK ÖNEMLİ
Yaşlanmayı geciktirmek için hayatınız boyunca uyku düzeninizi sağlıklı bir çizgide götürebilmeniz gerekir. Gereğinden fazla uyumak da ihtiyacınızdan az uyumak da hem bedeniniz hem de mental sağlığınız için risk teşkil eder. Kronik uykusuzluk cilt sağlınızı bozar. Çok fazla kortizol salgılamanıza neden olur.
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Kortizoller vücuttaki kolojeni bozduğu için pek de iyi bir imajı yoktur. Az uyumak pek çok insanın övündüğü bir şey olsa da bedeniniz için bir kötülük yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.
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DÜZENLİ EGZERSİZ HAYAT KALİTENİZİ YÜKSELTİR
Hem cildinizin hem omurganızın hem de iç organlarınızın yaşadığınız süre boyunca sağlıklı kalabilmesi için olmazsa olmazların başında düzenli egzersiz geliyor. Kalp damar sağlığı, ciğer kapasitesi, eklem sağlığı, kas sağlığı ve cildinizin nefes alması düzenli egzersizle mümkün olur. Yaşlanmayı geciktirmek için yaşlandığınızda değil, hayatınız boyunca düzenli egzersiz yapmaya önem vermelisiniz.
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STRES EN BÜYÜK DÜŞMANINIZ
Stresin vücudunuza olan etkisi sadece ruhsal sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Stresli bir hayat sürmek kaslarınızın sürekli gergin olmasına, kalp sağlığınızın bozulmasına, mide ve bağırsak hastalıkları yaşamnıza, nöropatik ağrılara maruz kalmanıza neden olur. Yaşlanmayı ertelemek için öncelikle stressiz bir hayat sürmenin yolunu düşünmelisiniz.
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Sigara ve alkol gibi bağımlılık yaratan zararlı alışkanlıklardan kaçınmanız yaşlanmayı geciktirmede en büyük yardımcınız olacaktır. Bedeninize iyi bakmazsanız yaşlanmaya teslim olursunuz bü yüzden hayatınızı farkında olarak, bedeninize ve ruhunuza iyi bakarak yaşamaya önem verin ki yaşlılık sizin için her şeyin bittiği ya da zorlaştığı bir zamana dönüşmesin.
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CİLDİNİZE İYİ BAKIN
Cildiniz yaşlılıkla mücadelede dışarıdan görünen tek tarafınız olacağı için hayatınız boyunca etkişli cilt temizliğinin ve bakımının peşini bırakmamalısınız. Yoğun makyaj, yoğun güneş ışınları, cildin kuruması ve esnekliğini yitirmesi yaşlanmayı hızlandırır. Yaşam boyu cildinizi sürekli temiz tutmaya, nemlendirmeye ve güneş ışınlarından korumaya dikkat etmelisiniz.
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MUTLU OLDUĞUNUZ ŞEYLERE ÖNCELİK VERİN
Yaşamı bir su gibi akıtacak olan da katlanılamaz bir eziyete çevirecek olan da hissettiğiniz mutluluk ya da mutsuzluktur. Elbette hayatta her zaman işler yolunda gitmez ama genel olarak hayatınızı mutlu olduğunuz haliyle sürdürmeye gayret edin.
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Mutsuz olduğunuz bir hayat yaşadığınızda stresiniz hiç azalmaz, iyi beslenmeye ya da düzenli egzersiz yapmaya karşı motivasyon bulamazsınız. Ayrıca mutsuz olmak, kalitesiz uykular uyumanıza, kendinize karşı özensiz davranmanıza neden olur. Bunların hepsi yaşlanmayı hızlandırır.
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BOL SU İÇMELİSİNİZ
Kaç yaşında olursanız olun hayatınızın her anında bol su içmelisiniz. Bol su içmek cildinizi korumayı ve iç organlarınızın sorunsuz çalışmasını kolaylaştırır. Su vücudumuzun oksijen kanallarından biridir. Yaşlanmayı geciktirmenize yardım eder.
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