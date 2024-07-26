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        Haberler Gündem Güncel 5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Afrika sıcaklarına vurgu yapıldı! 5 fabrikayı yakan yangında itfaiye raporu çıktı

        Bursa'da 5 fabrika ile 1 deponun küle döndüğü yangında itfaiye raporu çıktı. İncelemede yangına Afrika sıcakları ile naylon ve plastiklerin ürettiği gazın alev almasının neden olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:13 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:47
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        • 1

          Bursa'da 5 fabrika ile 1 deponun kullanılamaz hale geldiği yangın, 48 araç ve 95 personelle 3 saat süren çalışmayla 360 ton su kullanılarak söndürüldü.

        • 2

          DHA'nın haberine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından başlatılan incelemede, ilk belirlemelere göre yangına, geri dönüşüm tesisinde, Afrika sıcaklarının yanı sıra, hurda plastiklerin ayrışmasında kullanılan motorların ısınmasının etkisiyle naylon ve plastiklerin ürettiği gazın alev almasının neden olduğu belirtildi.

        • 3

          Merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Köyü Yolu Caddesi Çelebi Mehmet Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde 23 Temmuz’da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

        • 4

          İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler tesisteki yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede çevredeki fabrikalara da sıçradı.

        • 5

          Yangının, evlere sıçramaması için geniş güvenlik önlemi alındı. Tahliye edilen yerleşim yerleri ile fabrikalar arasına barikat kurulurken, çevredeki diğer fabrikalarda da alevlerin sıçramasına karşı soğutma çalışması başlatıldı.

        • 6

          3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

          Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait 8 arazöz, 3 merdivenli arazöz, 2 merdiven, 13 tanker, 2 köpük kule, 1 köpük aracı, 1 tüp dolum aracı, TARIM A.Ş.’ye ait 9 tanker, BUSKİ’ye ait 5 su tankı, 1 iş makinesi, Yıldırım Belediyesi’ne ait 1 tanker, 1 kepçe, Mudanya Belediyesi’ne ait 1 tanker, Nilüfer Belediyesi’ne ait 1 iş makinesi, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait 1 TOMA ile müdahale edildi.

        • 7

          Toplamda 48 araç ve 95 personelle müdahale yapılan yangının söndürülmesi için 360 ton su kullanıldı. Alevler 3 saatte kontrol altına alınıp, söndürülürken, soğutma çalışmaları ise sabaha kadar sürdü.

        • 8

          Yangında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.Geri dönüşüm tesisi, elyaf üretimi yapılan ev tekstili firması, karton üretimi yapılan kağıt fabrikası, strafor fabrikası, tekstil dokuma fabrikası ile boş bir deponun kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından başlatılan incelemede, ilk belirlemelere göre yangına, geri dönüşüm tesisinde, Afrika sıcaklarının yanı sıra, hurda plastiklerin ayrışmasında kullanılan motorların ısınmasının etkisiyle naylon ve plastiklerin ürettiği gazın alev almasının neden olduğu belirtildi.

        • 9

          Yangının ani çıkışı ile hızla yayılmasına ise plastiklerin işlenmesi anında, ısıl işlem oluştuğu için ortaya çıkan karbon ve hidrojen bileşimindeki gazların neden olduğu değerlendiriliyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yangının kesin çıkış nedeni bilirkişi heyetinin yapacağı inceleme sonrası belirlenecek.

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