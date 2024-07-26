Yangında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.Geri dönüşüm tesisi, elyaf üretimi yapılan ev tekstili firması, karton üretimi yapılan kağıt fabrikası, strafor fabrikası, tekstil dokuma fabrikası ile boş bir deponun kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından başlatılan incelemede, ilk belirlemelere göre yangına, geri dönüşüm tesisinde, Afrika sıcaklarının yanı sıra, hurda plastiklerin ayrışmasında kullanılan motorların ısınmasının etkisiyle naylon ve plastiklerin ürettiği gazın alev almasının neden olduğu belirtildi.