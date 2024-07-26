Sporun kalbi Paris'te atacak
Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyat oyunlarının 33'üncüsü, bugün başlayacak. Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, Sen Nehri'nde gerçekleştirilecek. Toplam 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun mücadele edeceği oyunların açılış töreni, (TSİ) 20.30'da başlayacak. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli okçu Mete Gazoz taşıyacak
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez stadyum dışında açılış yapılacak.
Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek oyunlar, Sen Nehri’ndeki törenle açılacak. Böylece olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez açılış töreni, müsabakaların yapılacağı stadyumun dışında gerçekleştirilecek.
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Olimpiyat açılışına Gazze'ye saldırıları nedeniyle olimpiyatlardan men edilmesi yönünde protestolar yapılan İsrail'in Cumhurbaşkanı İsaac Herzog’un da aralarında bulunduğu 110 devlet ve hükümet liderinin katılması bekleniyor.
Oyunlarda yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris’te 100 yılın ardından yapılacak organizasyona 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılacak.
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Paris'te yarın yerel saat ile 19.30’dan (TSİ 20.30) itibaren başlayacak oyunların açılış töreni, 3,5 saat sürecek. Tören France 2 televizyon kanalından ve Eurospot’tan canlı yayınlanacak.
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AÇILIŞ TÖRENİ
Olimpiyat oyunlarının açılış töreni, binlerce sporcuyu taşıyan 85 geminin Sen Nehrindeki Austerlitz Köprüsü'nden hareketiyle başlayacak.
Sporcuları taşıyan gemilerin 6 kilometrelik yolculuğu Iena Köprüsü'nde son bulacak.
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Açılış töreninin Sen Nehri’ndeki ayağında sporcuları taşıyanlarla beraber toplam 180 gemi veya tekne yer alacak.
Törene katılan delegasyonlar Sen Nehri'ndeki yolculukları sırasında ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanları Notre Dame Katedrali, Paris Belediye binası, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Grand Palais (Büyük Saray) ve Eyfel Kulesi’nden geçecek.
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Törene katılanların yaklaşık 326 bininin Sen Nehri iskelelerinden gösterileri takip etmesi beklenirken Paris’in farklı noktalarına yerleştirilen 80 dev ekran sayesinde isteyenler töreni ücretsiz izleyebilecek.
Açılış töreninin bilet fiyatları 900 ile 2 bin 700 Euro arası değişiyor.
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Tören sırasında olimpiyat meşalesinin de elden ele dolaşması bekleniyor. Meşaleyi taşıyacak isimler arasında eski futbolcu Zinedine Zidane, rap şarkıcısı MC Solaar gibi isimler yer alıyor.
Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle olimpiyat oyunları sırasında tarafsız sporcu statüsünde müsabakalarda yer alacak Rus ve Belaruslu sporcular açılış törenine katılmayacak.
Gazze’ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail’in Olimpiyat Oyunları’ndan men edilmesi çağrıları ise cevapsız kaldığından İsrailli sporcular açılış töreninde yerlerini alacak.
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- Açılış töreninde yer alacak dansçılar grevden vazgeçti
Olimpiyatların açılışına günler kala, barınma ve ulaşım masraflarının karşılanmadığı ve kötü şartlar altında çalıştıkları gerekçesiyle törende sahne alacak Fransız dansçılar, "ücretlerinin gözden geçirilmesi" talebiyle grev yapacaklarını duyurdu.
Oyunların organizatörleriyle dansçıları temsil eden SFA ile CGT sendikası arasında yapılan müzakerelerin ardından talepleri karşılanan dansçılar, dün grev kararından vazgeçti.
Açılış töreninde Sen Nehri kenarında dans edecek 300’e yakın dansçının 300 Euro olarak belirlenen ücreti, sendika ile yapılan görüşmeler sonrası 600 Euro'ya çıkarıldı.
Tören boyunca 3 binden fazla dansçı Sen Nehri kıyısında gösteri yapacak.
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Paris hava sahası tören boyunca uçuşlara kapalı
Olimpiyat Oyunları’nın açılışı nedeniyle başkente gelecek sporcu, resmi delegasyon üyeleri ve izleyiciler nedeniyle Paris’te yarın yoğun trafik bekleniyor.
Araç yoğunluğunun önüne geçmek için Paris ve bağlı olduğu Ile-de-France bölgesinde 185 kilometre yol, 15 Temmuz'dan itibaren olimpiyatlar kapsamında müsabakalara katılacak sporcu ve personelin yanı sıra toplu taşıma, taksi, güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin kullanacağı araçlara ayrıldı.
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Paris Belediyesi internet sitesinde yapılan açıklamada, başkentte yarın ulaşımın zor olacağı kaydedilirken kent sakinlerinden motorlu araç kullanmaktan kaçınması istendi.
Ayrıca töreni boyunca Paris ve 150 kilometre çevresindeki alanın hava sahası uçuşlara kapalı olacak ve Paris Charles de Gaulle, Orly, Bourget ve Beauvais havalimanları açılmayacak.
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Öte yandan, 18 Temmuz’dan bu yana, Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninin yapılacağı bölgeye, Fansa İçişleri Bakanlığının erişime açtığı platforma kayıt yaptıran ve karekod alan çalışan ve mahalle sakinleri erişebiliyor.
Açılış töreninin yapılacağı Sen Nehri’nin kıyılarına gidilmesini engellemek için güvenlik amacıyla barikatlar kuruldu.
Tören boyunca 45 bin güvenlik gücü sahada görev yapacak.
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HEYECAN BAŞLIYOR
Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyat oyunlarının 33'üncüsü, bugün başlayacak. Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, Sen Nehri'nde gerçekleştirilecek.
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Toplam 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun mücadele edeceği oyunların açılış töreni, (TSİ) 20.30'da başlayacak. Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yapacağı törende sporcu kafilelerini taşıyacak tekneler, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Iena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapacak. Geçit töreni güzergahında kültürel sunumlar ve Paris'in simge yapılarının manzaraları yer alacak.
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Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez geleneksel bir stadyum dışında gerçekleştirilecek açılış törenini, yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip etmesi bekleniyor. Açılış töreninde dünya siyaset, spor ve sanat camiasından çok sayıda davetli de yer alacak.
Sporseverler, 17 gün sürecek ve 11 Ağustos'ta sona erecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.
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Sporcular, 32 branştaki 48 dalda mücadele edecek
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sporcular, 32 spor branşı içinde yer alan 48 dalda mücadele verecek. Toplam 34 farklı merkezde gerçekleştirilecek Paris 2024'te 329 kategoride madalyalar sahibini bulacak.
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, breakdans ilk kez Paris 2024'te olimpiyata dahil edilecek.
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Paris 2024'te; atletizm, atıcılık, badminton, basketbol (3x3 basketbol, basketbol), binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma), bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist), boks, breakdans, cimnastik (artistik, ritmik, trampolin), eskrim, futbol, güreş, (grekoromen, serbest), golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano (akarsu slalom, durgunsu), kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme), dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol (plaj voleybolu, voleybol), yelken branşlarında müsabakalar yapılacak.
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Türkiye'den 101 sporcu katılacak
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 54'ü kadın, 47'si erkek toplam 101 sporcu 18 branşta temsil edecek.
Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılacak Türkiye, güreşte 11, yelken, judo, yüzmede 8, atıcılıkta ve boksta 7'şer, tekvando ve cimnastikte 5'er, okçulukta 4, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile madalya arayacak.
Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Kadın Voleybol Takımı (13) oyunlarda mücadele edecek.
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Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ile Mete Gazoz taşıyacak
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli okçu Mete Gazoz taşıyacak.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ile Mete Gazoz, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak.
Türkiye, açılış töreninde 191. sırada geçiş yapacak
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100 yıl sonra 3. kez Paris'te
1896 yılından bu yana gerçekleştirilen Yaz Olimpiyat Oyunları, üçüncü kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.
Modern olimpiyatların başladığı 1896 yılından bu yana gerçekleştirilen 29 olimpiyat organizasyonundan 16'sı Avrupa, 6'sı Kuzey Amerika, 4'ü Asya, 2'si Avustralya ve 1'i Güney Amerika kıtasında yapıldı.
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Düzenlendiği kentin adıyla anılan olimpiyat oyunları, bugüne kadar 19 ülkenin toplam 23 şehrinde gerçekleştirildi.
1900 ve 1924 Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Paris, 100 yıl sonra üçüncü kez bu organizasyona ev sahipliği yapacak.
Paris, böylece 1908, 1948 ve 2012 olmak üzere 3 kezle en fazla olimpiyat düzenleyen kent ünvanına sahip Londra'yı yakalayacak.
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36 mülteci sporcu mücadele edecek
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Mülteci Olimpiyat Takımı'nda 36 sporcu yer alacak.
Bağımsız olimpiyat sporcularından oluşan IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, Paris 2024'te yüzme, atletizm, badminton, boks, breakdans, kano, bisiklet, judo, atıcılık, tekvando, halter ve güreş olmak üzere 12 branşta madalya mücadelesi verecek.
Rio 2016 ve Tokyo 2020'de de yer alan IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, üçüncü kez olimpiyat oyunlarında yarışacak.
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Rus ve Belaruslu sporcular tarafsız olarak katılabilecek
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini duyururken, organizasyonda Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşların kullanılmamasını kararlaştırdı.
Tarafsız katılacak Rus ve Belaruslu atletlerden, diğer sporcular için geçerli tüm kuralları karşılamaları istenecek.
Her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkili, oyunlar kapsamında Paris'e davet edilmeyecek ve akredite olamayacak.
Ukrayna ile yapılan savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların Paris 2024'e katılmasına ise izin verilmeyecek.
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Kadın ve erkek sporcular eşit
Paris 2024, tarihte cinsiyet eşitliğinin sağlandığı ilk olimpiyat oyunu olacak.
Olimpiyatlardaki tüm branşlarda yarı yarıya kadın ve erkek sporcular yer alacak.
Kadın sporcular, ilk kez 1900 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etti.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı kazanan sporcular, kentin simgesi Eyfel Kulesi'nden orijinal bir parçayı göğsünde taşıyacak.
Olimpiyat için hazırlanan madalyalarda Eyfel Kulesi'nin tadilatı sırasında alınan demir parçalar da kullanıldı. Bu parçalar, madalyaların ortasına altıgen şeklinde yerleştirildi.
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Fransız darphanesi tarafından üretilen madalyalar, mücevher firması Chaumet tarafından tasarlandı.
Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda toplam 5 bin 84 madalya dağıtılacak.
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