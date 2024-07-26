Trump, ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanan Netanyahu'yu ünlü malikanesinde ağırladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla bir araya geldi.

ABD'de yayın yapan "Axios" sitesi de Amerikan ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'ün, Roma'da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea ile 28 Temmuz’da bir araya geleceğini yazdı.

Netanyahu ise Gazze’de ateşkes müzakereleri için İsrail heyetinin “muhtemelen hafta başında” İtalya’nın başkenti Roma’ya gideceğini söyledi.

Trump, malikanede yaptığı açıklamada Netanyahu’yla “her zaman iyi ilişkileri olduğunu” söyledi. ABD Başkanlık seçimlerindeki rakibi Kamala Harris’in Netanyahu'yla görüştükten sonra yaptığı açıklama hakkında da konuşan Trump, “Sözlerinin saygısızca olduğunu düşünüyorum. İsrail’le ilgili çok hoş konuşmadı. Yahudi birisinin Harris’e nasıl oy verebileceğini cidden bilmiyorum” dedi.

NETANYAHU’NUN ABD ZİYARETİ

ABD ziyaretine pazartesi başlayan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi liderlerinin daveti üzerine Kongre'deki ortak oturumda yaklaşık 1 saat süren konuşma yapmıştı.

Netanyahu konuşması için Kongre’ye girmesinin ardından büyük bir coşkuyla karşılanırken, uzun süre ayakta alkışlanmıştı. İsrail Başbakanı’nın konuşması da alkışlarla sık sık bölünmüştü.

Netanyahu daha sonra ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Harris’le bir araya gelmişti.

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Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Harris, Netanyahu ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve Orta Doğu ile ilgili gündemi değerlendirdiklerini söyledi. Harris, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ve ABD olarak İsrail'e bu konuda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulamıştı.

"Gazze'de son 9 ayda olanlar gerçekten yıkıcı. Çok fazla sayıdaki masum sivilin ölümü dahil Gazze'deki insani acıların boyutuna ilişkin ciddi endişemi Başbakan Netanyahu'ya ilettim. Aynı şekilde Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi de açıkça ilettim." şeklinde konuşan Harris, Gazze'de en az yarım milyon insanın ciddi açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

Harris, ölmüş çocukları ve açlıktan umutsuzluğa düşmüş ve güvenlik için yaşadıkları yerden kaçan insanları gördüklerini kaydederek, "Bu trajedilerin ortasında yüzümüzü başka yere çeviremeyiz. Kendimizi bu acılar karşısında hissiz halde bırakamayız. Ve ben de sessiz kalmayacağım." şeklinde konuşmuştu.

*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.