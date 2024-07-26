Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump, ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanan Netanyahu'yu ünlü malikanesinde ağırladı | Dış Haberler

        Trump, ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanan Netanyahu'yu ünlü malikanesinde ağırladı

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, Florida'daki evinde İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'yu ağırladı. Trump, 5 Kasım'daki seçimlerdeki rakibi Kamala Harris'in Netanyahu'yla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.07.2024 - 21:29 Güncelleme: 26.07.2024 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla bir araya geldi.

        İkili, Trump’ın Florida eyaletinde yer Palm Beach’teki ünlü malikanesi Mar-aLago’da görüştü. Cumhuriyetçi Başkan Adayı Trump, Netanyahu’yla eşi Sara Netanyahu’yu kapıda karşıladı.

        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Haberi Görüntüle

        Trump, malikanede yaptığı açıklamada Netanyahu’yla “her zaman iyi ilişkileri olduğunu” söyledi. ABD Başkanlık seçimlerindeki rakibi Kamala Harris’in Netanyahu'yla görüştükten sonra yaptığı açıklama hakkında da konuşan Trump, “Sözlerinin saygısızca olduğunu düşünüyorum. İsrail’le ilgili çok hoş konuşmadı. Yahudi birisinin Harris’e nasıl oy verebileceğini cidden bilmiyorum” dedi.

        REKLAM

        Netanyahu ise Gazze’de ateşkes müzakereleri için İsrail heyetinin “muhtemelen hafta başında” İtalya’nın başkenti Roma’ya gideceğini söyledi.

        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Haberi Görüntüle

        ABD'de yayın yapan "Axios" sitesi de Amerikan ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'ün, Roma'da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea ile 28 Temmuz’da bir araya geleceğini yazdı.

        NETANYAHU’NUN ABD ZİYARETİ

        ABD ziyaretine pazartesi başlayan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi liderlerinin daveti üzerine Kongre'deki ortak oturumda yaklaşık 1 saat süren konuşma yapmıştı.

        Netanyahu konuşması için Kongre’ye girmesinin ardından büyük bir coşkuyla karşılanırken, uzun süre ayakta alkışlanmıştı. İsrail Başbakanı’nın konuşması da alkışlarla sık sık bölünmüştü.

        Netanyahu daha sonra ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Harris’le bir araya gelmişti.

        Kongre'nin önde gelenlerinden destek
        Kongre'nin önde gelenlerinden destek
        REKLAM

        Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Harris, Netanyahu ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve Orta Doğu ile ilgili gündemi değerlendirdiklerini söyledi. Harris, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ve ABD olarak İsrail'e bu konuda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulamıştı.

        "Gazze'de son 9 ayda olanlar gerçekten yıkıcı. Çok fazla sayıdaki masum sivilin ölümü dahil Gazze'deki insani acıların boyutuna ilişkin ciddi endişemi Başbakan Netanyahu'ya ilettim. Aynı şekilde Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi de açıkça ilettim." şeklinde konuşan Harris, Gazze'de en az yarım milyon insanın ciddi açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

        Harris, ölmüş çocukları ve açlıktan umutsuzluğa düşmüş ve güvenlik için yaşadıkları yerden kaçan insanları gördüklerini kaydederek, "Bu trajedilerin ortasında yüzümüzü başka yere çeviremeyiz. Kendimizi bu acılar karşısında hissiz halde bırakamayız. Ve ben de sessiz kalmayacağım." şeklinde konuşmuştu.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trump
        #Netanyahu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Uyuşturucu baronu yakalandı
        Uyuşturucu baronu yakalandı
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Habertürk Anasayfa